Madre e figlio morti in casa a Partinico, esalazioni dalle cisterne usate per l'uva: in paese era già successo
Madre e figlio sono stati trovati morti in casa a Partinico, il decesso forse causato da esalazioni da cisterne usate per l'uv
Tragedia in Sicilia. Due persone, madre e figlio, sono state trovate morte all’interno della loro casa a Partinico, in provincia di Palermo. In corso gli accertamenti per chiarire cosa sia successo e come sono morti i due. Da quanto emerso, il decesso sarebbe riconducibile a delle esalazioni, forse provenienti da alcune cisterne usate per la raccolta dell’uva che si trovano nel garage.
Madre e figlio trovati morti in casa a Partinico
Una donna e il figlio sono stati trovati morti in casa a Partinico, in provincia di Palermo.
La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, lunedì 21 settembre. I corpi privi di vita di madre e figlio sono stati trovati all’interno dell’abitazione in cui vivevano in via Perosi. Lo riporta Ansa.
Stando alle prime informazioni, i due sarebbero morti forse a causa di esalazioni di qualche tipo.
Le indagini
Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte di madre e figlio.
Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e come sono morti i due.
Da quanto emerso sarebbe stato escluso il suicidio, si sarebbe trattato di un tragico incidente.
Ipotesi esalazioni dalle cisterne
Stando a una prima ipotesi riferita da BlogSicilia, il decesso potrebbe essere dovuto a delle esalazioni provenienti da alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell’uva, che si trovano nel garage dell’abitazione.
Per chiarirlo bisognerà però attendere i rilievi e le prime analisi dei vigili del fuoco.
Di certo c’è che tempo fa, sempre a Partinico, due fratelli erano morti in circostanze simili.