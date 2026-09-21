Madre e figlio morti in casa a Partinico, esalazioni dalle cisterne usate per l'uva: in paese era già successo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Sicilia. Due persone, madre e figlio, sono state trovate morte all’interno della loro casa a Partinico, in provincia di Palermo. In corso gli accertamenti per chiarire cosa sia successo e come sono morti i due. Da quanto emerso, il decesso sarebbe riconducibile a delle esalazioni, forse provenienti da alcune cisterne usate per la raccolta dell’uva che si trovano nel garage.

Madre e figlio trovati morti in casa a Partinico

Una donna e il figlio sono stati trovati morti in casa a Partinico, in provincia di Palermo.

La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, lunedì 21 settembre. I corpi privi di vita di madre e figlio sono stati trovati all’interno dell’abitazione in cui vivevano in via Perosi. Lo riporta Ansa.

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Stando alle prime informazioni, i due sarebbero morti forse a causa di esalazioni di qualche tipo.

Le indagini

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte di madre e figlio.

Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e come sono morti i due.

Da quanto emerso sarebbe stato escluso il suicidio, si sarebbe trattato di un tragico incidente.

Ipotesi esalazioni dalle cisterne

Stando a una prima ipotesi riferita da BlogSicilia, il decesso potrebbe essere dovuto a delle esalazioni provenienti da alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell’uva, che si trovano nel garage dell’abitazione.

Per chiarirlo bisognerà però attendere i rilievi e le prime analisi dei vigili del fuoco.

Di certo c’è che tempo fa, sempre a Partinico, due fratelli erano morti in circostanze simili.