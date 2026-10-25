Madre e figlio trovati morti in casa a Ururi vicino Campobasso, ipotesi omicidio-suicidio: anziana strangolata

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe strangolato la mamma anziana per poi togliersi la vita. Un uomo di 58 anni è stato trovato morto insieme alla madre in una casa di Ururi, in provincia di Campobasso, in circostanze ancora da chiarire. A scoprire i due cadaveri i carabinieri chiamati dai vicini di casa, insospettiti dall’assenza di segni di vita da giorni dall’abitazione. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, la pista dell’omicidio-suicidio sarebbe al momento la più probabile.

Il ritrovamento dei corpi in casa a Ururi

I corpi di madre e figlio sono stati trovati nella casa della provincia di Campobasso dove vivevano insieme, intorno alle 10 di domenica 25 ottobre.

Alla richiesta di soccorsi dei vicini in apprensione per le sorti della famiglia sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell’abitazione per consentire l’ingresso dei carabinieri.

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L’ipotesi di omicidio-suicidio in provincia di Campobasso

Secondo le informazioni raccolte finora, all’interno dell’appartamento i militari dell’Arma avrebbero trovato il cadavere dell’anziana donna e il corpo dell’uomo di 58 anni.

I residenti della zona che conoscevano madre e figlio li avrebbero descritti come molto riservati, ma il fatto di non avere più loro notizie da diversi giorni né di sentire rumori provenienti dall’abitazione li ha messi in allarme.

L’indagine

Dalle prime ricostruzioni sommarie, inoltre, sarebbe emerso che il 60enne soffriva da tempo di una forte depressione e raramente usciva da casa.

La procura di Larino ha aperto un’indagine per stabilire innanzitutto la data e chiarire le cause dei due decessi, oltre a ricostruire il quadro familiare.

Al momento l’ipotesi privilegiata dagli inquirenti sarebbe quella di un omicidio-suicidio: l’uomo potrebbe aver ucciso la madre prima di togliersi la vita.