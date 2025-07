Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una donna ferita in un grave episodio di violenza domestica ad Adrano, dove un 43enne è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori, tentata estorsione aggravata e lesioni ai danni della madre e della zia. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe aggredito le due donne dopo l’ennesima richiesta di denaro non soddisfatta.

La ricostruzione dei fatti: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, quando il 43enne, già noto alle forze dell’ordine, si è recato presso l’abitazione della madre, una donna di 79 anni, per chiedere con insistenza una somma di denaro. L’uomo, secondo la ricostruzione degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, avrebbe manifestato un atteggiamento particolarmente agitato, già riscontrato in precedenti occasioni.

Le richieste di denaro e la tensione familiare

L’anziana madre, esasperata dalle continue pressioni e preoccupata per il rischio che il figlio potesse utilizzare il denaro per acquistare alcolici, ha deciso di non cedere alle richieste. Il rifiuto ha scatenato la rabbia del 43enne, che ha iniziato a minacciare pesantemente la donna, arrivando a tentare di aggredirla fisicamente. In quel momento, la sorella della vittima, anche lei anziana, è intervenuta per proteggere la parente e cercare di calmare il nipote, invitandolo ad allontanarsi.

L’aggressione alla zia e la richiesta di aiuto

La situazione è precipitata quando il 43enne si è scagliato contro la zia, colpendola con un violento pugno al volto che le ha provocato una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso. Nonostante la ferita, la donna è riuscita a distrarre l’aggressore abbastanza a lungo da permettere alla sorella di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112 e chiedere aiuto.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa del Commissariato di Adrano ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. Gli agenti hanno trovato le due donne ancora sotto shock per la aggressione, mentre il 43enne si era già allontanato, tornando nella propria abitazione. I poliziotti lo hanno rintracciato poco dopo, chiuso nella sua camera da letto.

Le condizioni delle vittime e l’assistenza medica

Prima di procedere con la ricostruzione dei fatti, gli agenti hanno cercato di tranquillizzare le due donne e hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. La zia, colpita al volto, è stata trasportata all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Un contesto familiare difficile e i precedenti episodi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la situazione familiare era già nota alle forze dell’ordine. In passato, la squadra volanti del Commissariato era intervenuta per episodi simili, riuscendo a evitare conseguenze più gravi per l’incolumità dell’anziana madre. In una circostanza precedente, l’uomo si era presentato dalla madre in stato di ebbrezza e armato di un coltello a serramanico, minacciando di incendiare l’abitazione se non avesse ricevuto il denaro richiesto. Per questo episodio, era stato denunciato e il Questore di Catania aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento.

L’arresto e la misura cautelare

Considerando la gravità delle modalità con cui venivano avanzate le richieste di denaro, ritenute a tutti gli effetti estorsive, e la aggressione perpetrata ai danni della zia, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto del 43enne. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto in carcere a Catania, dove si trova attualmente ristretto su disposizione del Gip. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo elevato il rischio di reiterazione delle condotte violente.

Le indagini e la tutela delle vittime

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per garantire la sicurezza delle due donne, vittime di una situazione di violenza domestica che si protraeva da tempo. La Polizia di Stato invita chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto, ricordando che esistono strumenti di tutela e supporto per le vittime di reati in ambito familiare.

Adrano e il fenomeno della violenza domestica

L’episodio avvenuto ad Adrano riporta l’attenzione sul delicato tema della violenza domestica e delle difficoltà che molte famiglie si trovano ad affrontare, spesso in silenzio. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della prevenzione e della tempestività nell’intervento, elementi fondamentali per evitare che situazioni di disagio possano degenerare in episodi di aggressione e lesioni come quello appena descritto.

Conclusioni

Il caso del 43enne arrestato ad Adrano rappresenta purtroppo solo uno dei tanti episodi di violenza domestica che si verificano quotidianamente in Italia. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma essenziale per contrastare efficacemente questi reati e per offrire protezione alle vittime, spesso fragili e indifese di fronte a situazioni di grave disagio familiare.

IPA