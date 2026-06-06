Madre esasperata fa arrestare il figlio a Nocera Inferiore

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È stato arrestato un uomo nocerino per maltrattamenti in famiglia dopo l’ennesima richiesta di denaro all’anziana madre. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 2 giugno a Nocera Inferiore (Salerno), dove l’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato trovato presso l’abitazione della madre e successivamente condannato a otto mesi di reclusione.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il caso si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno quando una pattuglia della Volante del Commissariato di Nocera Inferiore è intervenuta a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di una donna anziana. La signora, esasperata dalle continue pretese economiche del figlio, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e di sporgere denuncia.

Gli agenti sono giunti tempestivamente presso l’abitazione della donna, dove hanno rintracciato il giovane. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e gravato da precedenti di polizia, risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con il divieto di soggiorno nel comune di Nocera Inferiore. Nonostante ciò, aveva continuato a recarsi presso la casa della madre, reiterando comportamenti di maltrattamenti nei suoi confronti.

Le motivazioni dell’arresto

L’arresto è stato motivato dalla necessità di tutelare l’incolumità della donna, vittima di ripetute richieste di denaro e di episodi di maltrattamenti da parte del figlio. La situazione era divenuta insostenibile, tanto da spingere la madre a chiedere l’intervento della Polizia e a formalizzare una denuncia contro il proprio familiare.

L’uomo è stato accompagnato presso il Commissariato di Nocera Inferiore e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel pomeriggio del 3 giugno si è svolta l’udienza per direttissima, durante la quale il Giudice ha convalidato l’arresto. L’imputato è stato giudicato con il rito abbreviato e condannato a otto mesi di reclusione.

Il caso di Nocera Inferiore mette in luce ancora una volta l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine nei casi di maltrattamenti in famiglia. La collaborazione tra cittadini e Polizia si rivela fondamentale per garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili e per assicurare alla giustizia chi si rende responsabile di reati così gravi.

IPA