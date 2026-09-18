Madre gli nega i soldi, figlio distrugge la casa a Carinaro: i militari trovano una pipetta e lo arrestano

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È stato eseguito un arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia a Carinaro (Caserta), dove un uomo di 30 anni è stato fermato in flagranza dopo aver preteso denaro dalla madre e aver distrutto alcuni arredi di casa. L’episodio, avvenuto nell’abitazione familiare, è stato ricostruito dai militari della Stazione di Gricignano di Aversa, che hanno agito tempestivamente per fermare l’escalation di violenza domestica.

I dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ennesimo episodio di tensione familiare ha richiesto l’intervento dei militari della Stazione di Gricignano di Aversa a Carinaro. I Carabinieri sono stati chiamati a intervenire dopo che, all’interno di una casa, un uomo di 30 anni avrebbe avanzato l’ennesima richiesta di denaro alla madre. Al rifiuto della donna, la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo, in preda alla rabbia, ha distrutto alcuni arredi in vetro presenti nell’abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vicenda si è svolta nell’ambito di una convivenza familiare già segnata da precedenti episodi di tensione. L’uomo avrebbe preteso una somma di denaro dalla madre, ma di fronte al suo diniego avrebbe reagito con violenza, danneggiando mobili e suppellettili in vetro. Questo gesto, come emerso dagli accertamenti, si inserisce in un contesto di condotte vessatorie che si sarebbero protratte nel tempo ai danni della donna.

L’arresto in flagranza e le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, intervenuti con tempestività, hanno proceduto agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’ultimo episodio e raccogliere elementi utili a delineare il quadro complessivo delle condotte contestate. L’attività investigativa svolta nell’immediatezza ha permesso di arrestare l’uomo in flagranza di reato per estorsione e maltrattamenti in famiglia, fatti per i quali è stato ritenuto responsabile allo stato degli atti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il ritrovamento della pipetta e la segnalazione alla Prefettura

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno inoltre trovato in possesso dell’uomo una pipetta con tracce di sostanza stupefacente del tipo crack. Per questa circostanza, il 30enne è stato segnalato alla Prefettura competente, come previsto dalla normativa vigente in materia di stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Quest’ultima, informata dell’attività svolta dai Carabinieri, ha disposto il trasferimento in carcere dell’uomo.

La vicenda, avvenuta a Carinaro, mette in luce ancora una volta l’importanza del ruolo svolto dalle forze dell’ordine nel contrasto ai reati commessi in ambito familiare. Gli interventi tempestivi e le indagini accurate rappresentano strumenti fondamentali per tutelare le vittime di violenza domestica e per garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA