Eseguito un allontanamento dalla casa familiare a Frosinone, dove un uomo è stato sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, a seguito di indagini avviate dopo la segnalazione della vittima.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio lo scorso mese di ottobre, quando la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti dell’uomo residente a Frosinone. L’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.

L’azione coordinata tra Polizia e Autorità Giudiziaria

Gli operatori della Squadra Mobile, in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, hanno avviato precise e celeri indagini per verificare quanto segnalato dalla vittima. A seguito di queste attività investigative, la competente Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento restrittivo che ha portato all’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare.

Il ruolo della Squadra Mobile e il riconoscimento della famiglia

Il personale della II^ Sezione della Squadra Mobile, specializzato nei reati contro le vittime vulnerabili e nell’applicazione del cosiddetto Codice Rosso, ha svolto un ruolo fondamentale nell’assicurare la protezione della donna. L’operato degli agenti non si è limitato a un semplice “atto di servizio”, ma ha avuto un impatto profondo sulla famiglia della vittima.

Un gesto di riconoscenza che lascia il segno

La gratitudine dei familiari della donna, in particolare dell’altro figlio, si è manifestata in modo tangibile: il ragazzo ha scelto di dare il nome di uno degli agenti che hanno aiutato la madre al proprio figlio, a testimonianza del legame permanente instaurato con i poliziotti intervenuti.

Il valore dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato

Questo gesto di riconoscenza ha profondamente colpito il personale della Polizia di Stato, che vede nel motto #essercisempre non solo uno slogan, ma l’essenza stessa del proprio lavoro quotidiano a tutela delle persone più vulnerabili.

