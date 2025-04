Madre maltrattata in lacrime su un marciapiede a Catania, figlio arrestato: perché la minacciava di morte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato la madre per ottenere denaro. L’intervento è avvenuto in via Acque Casse, in seguito a una chiamata di emergenza.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto di un’anziana donna. La madre, in lacrime, è stata trovata sul marciapiede davanti alla sua abitazione, mentre il figlio tentava di allontanarsi.

Minacce e richieste di denaro

La donna ha raccontato agli agenti delle continue richieste di denaro da parte del figlio tossicodipendente, accompagnate da aggressioni verbali e minacce di morte. Nel marsupio dell’uomo è stato trovato uno strumento metallico con una lama di circa trenta centimetri, utilizzato per minacciare la madre.

Arresto e conseguenze legali

Per la sua condotta, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Dopo essere stato sentito dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP.

Fonte foto: IPA