Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una figlia è stata arrestata per le lesioni aggravate alla madre. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di 11 novembre a Verbania, dopo la richiesta di aiuto della donna, aggredita nell’abitazione di famiglia.

Verbania: figlia picchia la madre

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti hanno trovato la madre, una donna settantenne di origini ucraine, prostrata e con evidenti segni di percosse. La figlia, cittadina italiana di circa quarant’anni, era ancora in casa e si trovava in stato alterato. La donna aveva chiamato i soccorsi mentre veniva picchiata.

La ricostruzione dei rapporti

Dopo aver prestato le prime cure, i poliziotti hanno accompagnato la madre in ospedale. Dagli accertamenti è emersa una storia di rapporti turbolenti tra le due, peggiorati nelle ultime settimane. La donna, già malata, aveva riaccolto in casa a Verbania la figlia, che aveva perso da poco il lavoro e non disponeva di una sistemazione stabile.

Arresto e misure cautelari

Alla luce dei recenti episodi violenti, della volontà della madre di presentare querela e del referto ospedaliero, che ha indicato diversi giorni di prognosi, gli agenti hanno arrestato la figlia per lesioni aggravate dalla convivenza con la persona offesa.

Nella mattinata di 12 novembre, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla casa familiare. Alla donna è stato inoltre imposto l’obbligo di firma in Questura due volte alla settimana.