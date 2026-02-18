Madre porta il bambino al supermercato di Caivano, un uomo prova a rapirlo: "Dammelo, non è tuo figlio"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un uomo ha tentato di rapire un bambino, strappandolo dalle braccia della madre, in un supermercato a Caivano (Napoli). A evitare il peggio è stato il pronto intervento di un’amica della donna e di una commessa che ha messo in fuga l’aggressore. Per l’accaduto i carabinieri hanno arrestato per tentato sequestro di persona un 45enne ghanese intercettato, visibilmente ubriaco, nei pressi del negozio.

Il tentato rapimento del bambino

Nel tardo pomeriggio del 17 febbraio due donne sono andate in un noto supermercato in via Atellana a Caivano con i rispettivi figli di 5 e 8 anni.

Quando si sono avvicinate all’uscita, si è avvicinato a loro un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e con diversi precedenti.

“Questo non è tuo figlio, dammelo!”, avrebbe detto il 45enne alla madre del piccolo di 5 anni per poi tentare di prenderlo in braccio.

Dopo l’intervento dell’amica, la donna è riuscita a coprire il figlio e a rientrare nel supermercato. L’uomo l’ha seguita, ma dopo l’intervento di una cassiera è scappato.

L’arresto per tentato sequestro di persona

La vicenda, che ricorda quanto accaduto a Bergamo qualche giorno fa, è avvenuta intorno alle 19.30. È stato il titolare del supermercato a chiamare i carabinieri.

Gli agenti arrivati sul posto, hanno ascoltato alcuni dipendenti e altri testimoni prima di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza.

Il 45enne è stato arrestato poco dopo per tentato sequestro di persona. I carabinieri lo hanno trovato, visibilmente ubriaco, nei pressi del supermercato.

La paura della madre del bambino

Dopo la fuga dell’uomo, la madre del bambino, visibilmente spaventata, si è rifugiata in auto, senza dire una parola, ed è tornata a casa.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione hanno trovato la donna in lacrime. La mamma ha raccontato tutto ai militari dell’Arma, che nel frattempo avevano già ricostruito la vicenda grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato.