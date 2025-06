Madre rapisce la figlia e scappa in Spagna cambiando i nomi, trovate dopo 10 anni a Valencia: 4 arresti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna avrebbe rapito la figlia, che era stata affidata al Comune di Milano dopo un conflitto tra i genitori, e l’avrebbe portata in Spagna, dove si sarebbe nascosta, con la complicità della madre e del compagno, per 10 anni. Ora è accusata di sottrazione internazionale di minore e anche i suoi familiari sono stati arrestati.

Il rapimento della figlia

La procura di Milano ha rintracciato in Spagna una donna che, nel 2014, aveva rapito la propria figlia, sottraendola alla custodia legale del Comune di Milano, e ne ha disposto l’arresto.

La donna era già stata condannata nel 2019, in un procedimento separato, per mancanza esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e sottrazione di minore.

La vicenda sarebbe nata da un lungo conflitto tra la donna e il marito, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, che avrebbe comportato una serie di provvedimenti del tribunale di Milano che avevano allontanato la bambina dai due.

La fuga in Spagna sotto falso nome

Secondo quanto è stato ricostruito dalla procura, la donna si nascondeva da 10 anni a Valencia, in Spagna, grazie anche all’aiuto del suo nuovo compagno. Viveva sotto falso nome, costringendo anche la figlia nella stessa situazione.

Le indagini sono state svolte dall’Unità tutela donne e minori della Polizia locale di Milano e al Nucleo investigativo dei carabinieri, che hanno disposto l’arresto della donna.

Gli inquirenti hanno anche ravvisato: “l’oggettiva gravità del fatto posto in essere in danno di minore, il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato”, elementi che hanno giustificato la carcerazione della madre in Spagna.

I familiari che hanno coperto il rapimento

La bambina, che oggi ha 14 anni, è stata portata in Spagna quando ne aveva soltanto tre. Secondo le indagini dei carabinieri, alcuni familiari della madre avrebbero aiutato la donna a coprire il rapimento.

Anche queste persone sono state raggiunte da provvedimenti cautelari. A differenza della madre della bambina però, sono stati posti agli arresti domiciliari.

Dalle indagini è emerso che i familiari avrebbero “personalità refrattarie all’osservanza delle regole, insofferenti rispetto alle prescrizioni, oltre che prive di capacità di autocontrollo”.