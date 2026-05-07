Madre scomparsa coi figli a Piacenza da settimane, allarme del padre: auto ritrovata a Tarcento vicino Udine

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Tarcento, in provincia di Udine, è stato attivato il posto di comando avanzato per le ricerche della famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, composta da una madre e dai figli di 14 e 16 anni. Il campo base si trova nei pressi del parcheggio dove mercoledì 6 maggio è stata rinvenuta la macchina della donna. A lanciare l’allarme è stato il padre dei due ragazzi.

Il ritrovamento dell’auto della famiglia scomparsa

L’automobile della donna e dei suoi due figli minorenni, di cui non si hanno più notizie dal 20 aprile, è stata ritrovata a Tarcento, in provincia di Udine, nella giornata di mercoledì 6 maggio.

La famiglia era scomparsa da Piacenza ma le ricerche erano già state estese in Friuli Venezia Giulia, dopo che anche le ultime celle telefoniche erano state agganciate nelle stesse zone in cui poi è stato ritrovato il veicolo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Cosa si sa sulla madre scomparsa coi figli a Piacenza

L’allarme era stato lanciato dal padre dei ragazzi, che aveva diffuso un appello pubblico sui social network.

La donna e i due figli, originari dell’Emilia Romagna, erano partiti il 20 aprile per una vacanza, ma da allora i cellulari risultano spenti.

Come riportato dall’agenzia ANSA, l’automobile era stata preparata per affrontare un campeggio e, con i tre, c’erano anche 4 cani di taglia media.

Le ricerche della famiglia scomparsa il 20 aprile a Piacenza

Il ritrovamento dell’automobile nella provincia di Udine ha dato nuovo impulso alle ricerche della famiglia scomparsa.

Il posto di comando avanzato per le ricerche è stato attivato a Tarcento, con il campo base che è stato allestito nei pressi del parcheggio dove è stato rinvenuto il veicolo, in via Monte Grappa.

Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco (anche con l’ausilio dell’elicottero Drago, decollato dall’aeroporto di Venezia, e del reparto droni) e i volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino, coordinati dalla Prefettura.

Le ricerche della famiglia scomparsa si stanno concentrando anche in zone impervie, considerata la passione della mamma per l’arrampicata.

Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Piacenza e vedono il coinvolgimento anche delle autorità slovene.