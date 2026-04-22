Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande
Tragedia nella notte nel capoluogo calabrese, la donna e due bambini sono morti mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale
Tragedia nella notte a Catanzaro, una madre si è gettata dal balcone con i tre figli. La donna e due bambini sono morti, mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del capoluogo calabrese. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e le cause.
Donna si getta dal balcone con i figli
La donna si è lanciata dal balcone di casa con in braccio i suoi figli.
La tragedia è avvenuta nella notte in via Zanotti Bianco a Catanzaro.
Sul posto sono arrivati gli equipaggi della squadra volante della Questura e il magistrato di turno e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.
Chi sono le vittime
La donna è morta sul colpo insieme a due dei suoi figli, un bambino di 4 anni e un altro di 4 mesi.
La più grande, una bimba di sei anni, è ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione nell’ospedale del capoluogo calabrese.
Le indagini sull’accaduto
Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a comprendere cosa possa aver spinto la donna a un gesto così estremo.
Al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto familiare e personale della donna, per verificare eventuali situazioni di disagio, difficoltà economiche o fragilità psicologiche.
I residenti del quartiere in cui viveva la madre con i figli avrebbero descritto la famiglia come riservata, ma senza segnali evidenti che potessero far presagire problemi.