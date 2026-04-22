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Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande

Tragedia nella notte nel capoluogo calabrese, la donna e due bambini sono morti mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale

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stefania bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tragedia nella notte a Catanzaro, una madre si è gettata dal balcone con i tre figli. La donna e due bambini sono morti, mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale del capoluogo calabrese. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e le cause.

Donna si getta dal balcone con i figli

La donna si è lanciata dal balcone di casa con in braccio i suoi figli.

La tragedia è avvenuta nella notte in via Zanotti Bianco a Catanzaro.

Il luogo in cui si trova la casa della donna che si è gettata dal balcone con i figli© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sul posto sono arrivati gli equipaggi della squadra volante della Questura e il magistrato di turno e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Chi sono le vittime

La donna è morta sul colpo insieme a due dei suoi figli, un bambino di 4 anni e un altro di 4 mesi.

La più grande, una bimba di sei anni, è ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione nell’ospedale del capoluogo calabrese.

Le indagini sull’accaduto

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a comprendere cosa possa aver spinto la donna a un gesto così estremo.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto familiare e personale della donna, per verificare eventuali situazioni di disagio, difficoltà economiche o fragilità psicologiche.

I residenti del quartiere in cui viveva la madre con i figli avrebbero descritto la famiglia come riservata, ma senza segnali evidenti che potessero far presagire problemi.

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