Madre spara e uccide un uomo trovato sotto il letto della figlia a Memphis, accusa di omicidio: "Dovevo farlo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Chi c’è in casa mia?”, poi uno sparo. Poco dopo, la polizia accorsa presso il blocco 3000 di Travis Road a Memphis, nel Tennessee, si è ritrovata di fronte allo scenario di un omicidio. Il corpo di un uomo, Rodderius Morton, giaceva di fronte all’ingresso dell’abitazione di Kendra Scott, 36 anni, con una ferita da arma da fuoco sulla nuca. Agli agenti la donna ha raccontato di aver fatto ciò che avrebbe dovuto fare, in quanto avrebbe sorpreso la vittima in compagnia della figlia minorenne. La 36enne è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado.

Madre 36enne arrestata per omicidio

I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 16 luglio. Come anticipato, la polizia è accorsa in un’abitazione di Travis Road dopo la chiamata di un residente.

L’uomo aveva riferito di aver sentito un’esplosione nel cuore della notte, tra l’1:20 e l’1:30. Precipitatosi fuori casa insieme alla figlia, avrebbe trovato la vicina di casa, la 36enne Kendra Scott, fuori dalla sua abitazione con una pistola in mano mentre ripeteva: “Gli ho sparato, gli ho sparato”.

Quindi il vicino ha chiamato la polizia, che si è portata sul posto all’1:40. Agli agenti, Kendra Scott avrebbe riferito: “Ho fatto quello che dovevo fare”.

La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio di primo grado: avrebbe ucciso un uomo dopo averlo sorpreso sotto il letto di sua figlia, esplodendogli contro una pallottola con la sua Smith & Wesson, che lo avrebbe raggiunto alla nuca.

Uomo ucciso a Memphis, una prima ricostruzione

La vittima è stata identificata come Rodderius Morton, anche se le generalità – scrive People – sarebbero provvisorie. La donna ha raccontato di aver sorpreso l’uomo sotto il letto della figlia adolescente, minorenne.

Quest’ultima ha confermato la versione agli agenti, raccontando che da tempo aveva paura della madre proprio per il fatto che avesse una pistola. In più occasioni Kendra Scott avrebbe detto alla figlia: “Se vedo un ragazzo qua dentro gli faccio saltare il cu**”.

Tutto sarebbe cominciato intorno all’1:20, quando Kendra Scott, rientrata dal lavoro, avrebbe iniziato a bussare ripetutamente alla porta della stanza della figlia: “Chi c’è in casa mia?”, avrebbe urlato. Poi la figlia avrebbe aperto. Da sotto il letto della ragazzina sarebbe spuntato l’uomo, che avrebbe tentato di darsi alla fuga. Tallonato dalla donna, una volta raggiunta l’uscita sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alla nuca.

Dopo aver barcollato per alcuni metri, Morton si sarebbe accasciato privo di sensi. Secondo i documenti del tribunale della contea di Shelby, la donna è stata arrestata e si trova detenuta senza possibilità di cauzione. La prima udienza è fissata per il 24 luglio.

L’avvocato di Kendra Scott: “Incubo per ogni genitore”

Intervistato da People, l’avvocato di Kendra Scott, Blake Ballin ha riferito che la figlia di Kendra Scott ha solo 13 anni. La vicenda è iniziata “con il peggior incubo di qualsiasi genitore“.

“Una delle questioni chiave in questo caso sarà se qualcuno avrebbe potuto agire razionalmente in queste circostanze”, ha aggiunto il legale.