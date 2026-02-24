Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata denunciata per abbandono di minori una donna milanese di 39 anni che, dopo aver partecipato al corso mascherato del Carnevale di Viareggio insieme alle figlie, è stata trovata in stato di ebbrezza e incapace di ritrovare le bambine. Le minori, di 3 anni e 4 anni, sono state rintracciate dagli agenti all’interno dell’auto della madre, impaurite ma incolumi. L’intervento è stato effettuato nella serata del 21 febbraio dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una chiamata di emergenza ha raggiunto il Commissariato di Viareggio. Una donna, in evidente stato di ebbrezza, ha segnalato la scomparsa delle proprie figlie, due bambine di 3 anni e 4 anni. La donna aveva portato le piccole da Milano per partecipare al celebre corso mascherato del Carnevale.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti della Volante sono intervenuti con rapidità, riuscendo a identificare la donna e a constatare il suo stato di forte alterazione alcolica. La madre, incapace di ritrovare le figlie, ha riferito agli operatori di averle perse di vista dopo averle condotte a Viareggio da Milano per la manifestazione carnevalesca. In pochi minuti, la Polizia ha individuato l’autovettura della donna e, al suo interno, ha trovato le due bambine, visibilmente spaventate ma in buone condizioni fisiche.

Assistenza sanitaria e affidamento al padre

La madre e le figlie sono state accompagnate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Versilia per i necessari accertamenti sanitari. Nel frattempo, gli agenti hanno rintracciato il padre delle minori, residente in Lombardia e coniuge della donna. L’uomo, una volta giunto a Viareggio, ha preso in affidamento le due figlie, garantendo la loro sicurezza e assistenza.

Denuncia e segnalazione ai Servizi Sociali

Al termine degli accertamenti, la donna di 39 anni è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di abbandono di minori. Inoltre, è stata segnalata ai Servizi Sociali per le valutazioni di competenza, in modo da garantire la tutela delle bambine e valutare eventuali ulteriori interventi di supporto familiare.

