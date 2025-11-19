Madre uccide figlio a Calimera e si suicida, Najoua Minniti aveva problemi economici e pensava di farla finita

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Quanto accaduto a Calimera (Lecce) è oggetto di indagini che puntano a confermare un possibile caso di infanticidio-suicidio. La madre ritrovata senza vita nelle acque al largo di Torre dell’Orso, Najoua Minniti, potrebbe aver ucciso il figlio di otto anni prima di togliersi la vita. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la donna aveva problemi economici.

Madre uccide il figlio e poi si suicida a Calimera

La puntata di Storie Italiane del 19 novembre su Rai 1 è stata aperta con alcuni dettagli sulla tragedia di Calimera, in provincia di Lecce, dove la 35enne Najoua Minniti e il figlio di 8 anni, E. P., sono stati trovati morti a poche ore di distanza.

L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio: il corpo della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso nel pomeriggio del 18 novembre.

Madre e figlio vivevano a Calimera (Lecce)

Poche ore dopo, il cadavere del bambino è stato rinvenuto dalle Forze dell’Ordine presso l’abitazione di via Montinari dove madre e figlio abitavano.

Sul corpo del bambino sono stati rilevati segni di soffocamento e ferite da armi da taglio.

È stato il padre del bambino, ex di Najoua Minniti, a sporgere denuncia: aveva infatti saputo che il figlio, nella mattina del 18 novembre, non era entrato a scuola.

Najoua Minniti aveva problemi economici

Le indagini sulla tragedia di Calimera sono ancora in corso, ma le prime indiscrezioni parlano di possibili fragilità emotive di Najoua Minniti.

Secondo alcune testimonianze, la donna soffriva di depressione e aveva indicato diverse volte la sua volontà di farla finita.

La 35enne, inoltre, aveva problemi economici: era una lavoratrice stagionale e non riusciva, col suo lavoro, a mantenere il bambino.

Il comunicato di cordoglio della scuola

Mentre le Forze dell’Ordine indagano sull’infanticidio-suicidio di Calimera, l’Istituto comprensivo Statale di Calimera frequentato dal bambino ha pubblicato un comunicato di cordoglio sul proprio sito ufficiale.

“La comunità scolastica esprime il proprio profondo cordoglio. Che la forza dell’amore e della vicinanza possa dare conforto in questi giorni così difficili”: queste le parole del comunicato.

La preside Elisabetta Dell’Atti, come riporta La Presse, ha invece pubblicato un post sui social.

“Sgomenti e senza parole per esprimere il dolore che tutti noi stiamo provando in questo momento”, scrive la preside Dell’Atti, “restiamo saldi ed uniti, per sostenere i nostri figli”.