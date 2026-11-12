Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata arrestata per tentata estorsione ai danni della madre anziana. I Carabinieri l’hanno bloccata in flagranza a Stimigliano, in provincia di Rieti, nell’abitazione in cui vive con il genitore, mentre cercava di farsi consegnare denaro per acquistare droga.

Madre vittima di estorsione a Stimigliano: arrestata la figlia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, a intervenire sono stati i militari della Stazione di Stimigliano, dopo una richiesta di soccorso arrivata dalla casa della donna, residente in un comune della Bassa Sabina. Entrati tempestivamente nell’appartamento, hanno fermato l’indagata mentre stava compiendo l’azione contestata.

La donna, una 54enne già nota alle forze dell’ordine, avrebbe cercato di ottenere contanti dalla madre ricorrendo a pesanti minacce e alla violenza fisica. Secondo gli accertamenti svolti nell’immediatezza, il denaro sarebbe servito per comprare sostanze stupefacenti.

Il trasferimento in carcere

Conclusi gli adempimenti di rito al comando dell’Arma, l’arrestata è stata trasferita alla Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia. È a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la Procura della Repubblica di Rieti è stata informata tempestivamente dei fatti.

IPA