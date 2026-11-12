Madre vittima di abusi a Stimigliano, così la figlia 54enne le estorceva soldi: arrestata
Una 54enne è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver minacciato e aggredito la madre per ottenere denaro da destinare alla droga.
Una donna è stata arrestata per tentata estorsione ai danni della madre anziana. I Carabinieri l’hanno bloccata in flagranza a Stimigliano, in provincia di Rieti, nell’abitazione in cui vive con il genitore, mentre cercava di farsi consegnare denaro per acquistare droga.
Madre vittima di estorsione a Stimigliano: arrestata la figlia
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, a intervenire sono stati i militari della Stazione di Stimigliano, dopo una richiesta di soccorso arrivata dalla casa della donna, residente in un comune della Bassa Sabina. Entrati tempestivamente nell’appartamento, hanno fermato l’indagata mentre stava compiendo l’azione contestata.
La donna, una 54enne già nota alle forze dell’ordine, avrebbe cercato di ottenere contanti dalla madre ricorrendo a pesanti minacce e alla violenza fisica. Secondo gli accertamenti svolti nell’immediatezza, il denaro sarebbe servito per comprare sostanze stupefacenti.
Il trasferimento in carcere
Conclusi gli adempimenti di rito al comando dell’Arma, l’arrestata è stata trasferita alla Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia. È a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre la Procura della Repubblica di Rieti è stata informata tempestivamente dei fatti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.