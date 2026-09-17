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È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di rapina, estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi a San Severo. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Foggia, è stato eseguito nel pomeriggio dell’11 settembre 2026 dagli agenti del Commissariato locale. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe l’anziana madre dell’indagato.

Le indagini e l’esecuzione dell’ordinanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo una serie di accertamenti condotti dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo. Gli agenti hanno raccolto elementi che hanno portato il GIP del Tribunale di Foggia a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina, estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi.

I precedenti dell’indagato

L’uomo arrestato risulta già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. In passato, infatti, era stato coinvolto in procedimenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché per reati in materia di stupefacenti e contro l’eguaglianza. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro indiziario nei suoi confronti e a motivare la misura cautelare adottata dal giudice.

La vittima e la natura dei reati contestati

Dalle indagini è emerso che la persona offesa dalle condotte contestate sarebbe l’anziana madre dell’indagato. Le accuse di rapina, estorsione e maltrattamenti riguardano episodi che avrebbero avuto come vittima proprio la donna, costretta a subire comportamenti violenti e vessatori all’interno dell’ambiente familiare.

L’arresto e la detenzione

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Foggia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza della vittima e per evitare il rischio di reiterazione delle condotte contestate.

IPA