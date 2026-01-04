Maduro catturato dagli Usa, i capi d'accusa e quanti anni di carcere rischia l'ex presidente del Venezuela

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’arresto del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, da parte degli Usa è un punto di non ritorno nella geopolitica. Ma ora iniziano anche i risvolti giudiziari: i capi di imputazione contestati a Maduro sono durissimi. Ciascuno di essi, al termine del processo, potrebbe comportare decine di anni di carcere.

L’arresto di Nicolás Maduro

Secondo quanto riferito da funzionari americani, Maduro è stato catturato da membri della Delta Force dopo che la CIA ne aveva individuato la posizione, nell’ambito di un’operazione autorizzata mesi prima dal presidente Donald Trump.

Washington ha descritto l’azione come una operazione di giustizia penale richiesta dal Dipartimento di Giustizia, con il supporto militare necessario a eseguire un mandato di arresto federale.

Nella foto, l’ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro

I capi di imputazione contro Maduro

Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati e incriminati nel Distretto Meridionale di New York. L’atto di accusa, inizialmente formulato nel 2020 e ora nuovamente reso esecutivo, attribuisce all’ex leader venezuelano un ruolo centrale in una vasta organizzazione criminale internazionale.

Le accuse includono narco-terrorismo, traffico internazionale di cocaina destinata agli Usa, possesso di armi da guerra e ordigni esplosivi.

Secondo l’accusa, Maduro avrebbe collaborato con alcuni dei più violenti cartelli del narcotraffico, fornendo copertura istituzionale, supporto logistico e protezione alle rotte della cocaina, in cambio di enormi flussi di denaro destinati a lui, alla sua famiglia e ai vertici del regime venezuelano.

L’atto di accusa descrive il governo venezuelano come “corrotto e illegittimo”, alimentato da un sistema di narcotraffico che avrebbe permesso il transito di centinaia di tonnellate di cocaina ogni anno attraverso il Venezuela.

Nel procedimento giudiziario contro Nicolás Maduro sono coinvolti altri cinque imputati: la moglie Cilia Flores, il figlio Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”), il potente politico Diosdado Cabello, l’ex ministro Ramón Rodríguez Chacín e il criminale Héctor “Nino” Guerrero, leader del Tren de Aragua.

Accuse di violenze, sequestri e omicidi

Le autorità statunitensi sostengono che Maduro e Cilia Flores abbiano ordinato rapimenti, pestaggi e omicidi contro soggetti ritenuti inadempienti nei pagamenti legati al traffico di droga o considerati una minaccia per l’organizzazione criminale. Tra gli episodi citati figura anche l’uccisione di un narcotrafficante locale a Caracas.

Cilia Flores è inoltre accusata di aver accettato centinaia di migliaia di dollari in tangenti per facilitare accordi tra narcotrafficanti e l’Ufficio Nazionale Antidroga venezuelano, garantendo il passaggio sicuro dei carichi di cocaina.

Quanti anni di carcere rischia Maduro

Dal punto di vista penale, la posizione di Maduro è disperata: in base alla legislazione statunitense, il solo reato di cospirazione per narcoterrorismo prevede una pena minima di 20 anni di carcere, con la possibilità di arrivare fino all’ergastolo.

C’è un precedente: l’ex dittatore panamense Manuel Noriega, estradato e processato a New York, fu condannato a 40 anni di reclusione. È quasi scontato che Maduro trascorrerà il resto della sua vita in prigione.