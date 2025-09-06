Maduro sfida Trump ed è tensione tra Venezuela e Usa, caccia minacciano le navi militari: "Pronti alla lotta"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Alta tensione tra Venezuela e Stati Uniti dopo i blitz statunitensi contro i narcotrafficanti e l’utilizzo di jet a Porto Rico nell’ambito della lotta ai cartelli della droga. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha detto che in caso di attacco il suo Paese è pronto alla “lotta armata”. Maduro inoltre ha chiesto a Washington di abbandonare quella che definisce una politica di “cambio di governo violento” in America Latina e nei Caraibi, esortando il presidente Usa a rispettare l’indipendenza del Venezuela.

Cosa ha detto Nicolas Maduro

Maduro ha dunque avvertito che il Paese sudamericano passerà a una “fase di lotta armata” se dovesse subire un’aggressione militare dagli Stati Uniti.

Durante l’evento “Attivazione dell’Unità comunale della milizia, al combattimento” trasmesso dalla televisione statale Vtv, il capo di Stato ha parlato di una “risposta pianificata e organizzata di tutto il popolo” per difendere la sovranità e l’integrità territoriale.

Inoltre Maduro ha respinto le accuse sul narcotraffico, affermando che il Paese non produce né coca né cocaina e citando progressi nella lotta antidroga riconosciuti da organismi internazionali.

“Nessuna differenza giustifica un conflitto militare”

Le differenze con gli Stati Uniti, secondo Maduro, non giustificano un conflitto militare. Questo è quello che ha sostenuto il presidente venezuelano in seguito alle parole di Donald Trump che ha detto di voler abbattere i jet venezuelani in caso di minaccia nei confronti delle forze statunitensi.

“Nessuna delle differenze che abbiamo o abbiamo avuto possono portare a un conflitto militare. Non c’è giustificazione“, ha detto Maduro in un messaggio trasmesso sulle radio e le televisioni del Paese.

Le dichiarazioni di Maduro arrivano mentre gli Usa hanno dispiegato una flotta nel mar dei Caraibi per combattere il narcotraffico, mossa considerata da Caracas come una minaccia diretta.

Le accuse degli Usa sul narcotraffico

Donald Trump, infatti, ha deciso l’invio di 10 caccia F-35 nell’isola Porto Rico per intensificare le operazioni militari statunitensi contro i cartelli della droga. Gli aerei si uniranno alle navi da guerra già dispiegate nei Caraibi meridionali.

Si tratta della strategia del tycoon per aumentare la pressione sul presidente venezuelano Nicolas Maduro, che gli Stati Uniti accusano di guidare un cartello di narcotrafficanti.

L’improvviso innalzamento della tensione arriva dopo una crescente escalation: martedì gli Usa hanno attaccato un’imbarcazione nel mar dei Caraibi che, sempre secondo l’amministrazione americana, trasportava 11 narcotrafficanti venezuelani.

Perché si è arrivati alla tensione Usa-Venezuela

Trump ha dichiarato che l’imbarcazione apparteneva al Tren de Aragua, un’organizzazione criminale venezuelana che l’amministrazione Usa ritiente collegata al leader di Caracas.

Gli Stati Uniti hanno poi accusato il Venezuela di una “mossa altamente provocatoria”: per il Pentagono due aerei militari venezuelani hanno sorvolato una nave della Marina statunitense in acque internazionali. Una mossa progettata “per interferire con le nostre operazioni anti-narcos”, ha dichiarato il Dipartimento della Difesa – presto Dipartimento della Guerra – su X.

Giovedì il segretario di Stato Marco Rubio non ha perso occasione di ribadire che gli Usa considerano il presidente venezuelano un “narcoterrorista incriminato” e “fuggitivo dalla giustizia americana”, sulla cui testa pende una taglia da 50 milioni di dollari.

Gli Usa schierano i jet, il Venezuela mobilita l’esercito

I jet F-35 americani saranno schierati in un aeroporto sull’isola caraibica di Porto Rico, territorio degli Stati Uniti ma privo di personalità giuridica, con oltre tre milioni di abitanti.

Il governo Usa finora ha schierato nella zona cinque imbarcazioni – un incrociatore lanciamissili, tre cacciatorpediniere lanciamissili e un sottomarino d’attacco rapido a propulsione nucleare. Anche 4mila marines sono coinvolti nell’operazione.

Maduro, la cui ultima elezione del 2024 è considerata illegittima da Washington, ha denunciato l’aggravarsi della pressione Usa come “la più grande minaccia che il nostro continente abbia mai visto negli ultimi 100 anni”. Per questo si è detto pronto a una “lotta armata in difesa del territorio nazionale”: l’esercito e riservisti sono stati mobilitati.