Maduro torna in aula a New York per il processo, come la difesa potrebbe far cadere l'intero procedimento

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Deposto, deportato, accusato e portato in tribunale. A distanza di quasi tre mesi dall’udienza di conferma del 5 gennaio, l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores tornano davanti a un giudice statunitense per rispondere dei capi d’imputazione che gli sono stati attribuiti. La difesa del deposto Capo di Stato bolivarista è chiamata a depositare le mozioni che potrebbero anche invalidare l’intero procedimento.

Maduro in tribunale negli Usa: le accuse e la difesa

La prima posizione espressa da Maduro è di replica a Stati Uniti e Donald Trump, accusati di ostacolare la sua difesa legale mentre è sotto processo a New York.

La Casa Bianca, da parte sua, respinge tali accuse. Maduro è quindi comparso davanti a un giudice federale di New York con accuse legate al cosiddetto “narco-terrorismo”. Accuse per le quali ha ribadito ancora una volta la propria innocenza.

La strategia della difesa si concentra anche sulle condizioni del processo. L’ex presidente, arrestato a gennaio al culmine di un’operazione militare, sostiene che Washington stia bloccando i fondi del governo venezuelano necessari per pagare gli avvocati.

Il giudice ha espresso dubbi sulla giustificazione del blocco imposto da Washington, ma tuttavia non ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento.

L’amministrazione Trump ha replicato che Maduro non può utilizzare quei fondi perché non è più riconosciuto come legittimo presidente del Paese sudamericano. Il tycoon ha dichiarato che all’ex leader venezuelano sarà comunque garantito “un processo giusto”, mentre l’amministrazione valuta anche ulteriori capi d’accusa.

La difesa di Maduro punta all’immunità presidenziale

Gli avvocati del leader bolivarista, con in prima fila il “legale star” Barry Pollack, punta a far archiviare il caso invocando l’immunità ascritta a un Capo di Stato. Perché, tecnicamente, al momento dell’arresto da parte degli americani Maduro era legittimamente e formalmente in carica.

Nelle carte della difesa si citano anche l’illegittimità della cattura e il difetto di giurisdizione del tribunale newyorkese. Il giudice è dunque chiamato alla decisione cruciale: accogliere le richieste venezuelane o procedere a giudizio.

C’è però anche una terza via, in cui il giudice si riserva di avviare una speciale fase istruttoria, la cosiddetta “discovery”. A quel punto saranno presentate prove classificate e d’intelligence, per giungere a un eventuale processo con giuria che potrebbe durare anche anni.

Trump annuncia altri processi contro Maduro in futuro

Proprio su questo punto, il presidente americano ha dichiarato giovedì che potrebbero essere formulate ulteriori accuse ai danni di Maduro.

“Ha svuotato le sue prigioni in Venezuela e le ha riversate nel nostro Paese. E spero che questa accusa venga formulata prima o poi, perché è un’accusa grave che non è ancora stata formulata e che dovrebbe esserlo”, ha detto Trump durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca.

Trump ha poi rilanciato la tesi secondo cui Maduro rappresentasse “uno dei principali fornitori” di droga che entrava negli Stati Uniti. “Immagino che ci saranno altri processi”, ha aggiunto.

La questione del narcotraffico appare sempre più una giustificazione per aver lanciato un’offensiva strategica per gli Usa, che stavano subendo interferenze estere (soprattutto cinesi) nel proprio estero vicino, spesso definito a livello mediatico “cortile di casa”.

Tra l’altro il traffico di fentanyl, la droga che sta decimando la gioventù americana, non passa dalle rotte caraibiche ma proviene dal Pacifico e viene redistribuita attraverso il Messico.

Le altre accuse contro Maduro

Nel dettaglio, gli Stati Uniti affermano che dal 1999 Maduro e moglie abbiano diretto il Cartel de los Soles, una rete di alti funzionari venezuelani che, in alleanza con le Farc, l’Eln e cartelli messicani, avrebbe immesso tonnellate di cocaina nelle strade statunitensi. In cambio di protezione e tangenti.

Sulle spalle dell’ex presidente venezuelano e accoliti penderebbero anche decine di omicidi e violenze attribuiti ai gruppi paramilitari e criminali coinvolti.

La precedente udienza di Maduro in tribunale a Manhattan

A inizio gennaio, due giorni dopo la sua cattura, Nicolás Maduro si era già dichiarato non colpevole delle accuse di traffico di armi e “narcoterrorismo”.

La brevità e la formalità dell’udienza preliminare presso il tribunale federale di Manhattan – appena 30 minuti durante i quali al deposto Capo di Stato è stato chiesto di confermare il suo nome e di aver compreso le quattro accuse a suo carico – non erano però che l’inizio dell’iter.

Mentre Maduro e sua moglie si rivolgevano alla corte newyorkese, il Consiglio di sicurezza dell’Onu teneva una riunione d’emergenza a pochi chilometri dal tribunale. Qui una dozzina di Paesi condannavano il “crimine di aggressione” statunitense. Il Segretario generale António Guterres suggerì addirittura che l’operazione costituisse una violazione del diritto internazionale.

Maduro, 63 anni, ha insistito dinanzi al giudice federale Alvin Hellerstein di essere “ancora il presidente del Paese”, di essere stato “catturato” illegalmente nella sua casa di Caracas e di essere “un prigioniero di guerra”.

“Sono innocente e sono una persona perbene”, aveva dichiarato in spagnolo durante ripetuti tentativi di interrompere il giudice.