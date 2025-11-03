Maestra Daniela Casulli assolta dopo la condanna per aver fatto sesso con minori, la versione di "Zia Martina"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Dopo la condanna in primo grado per pornografia minorile e corruzione di minorenne, la maestra Daniela Casulli, 48 anni, è stata assolta in appello “perché il fatto non costituisce reato”. La donna, conosciuta sul web con il nome di “Zia Martina”, era stata condannata a sette anni e tre mesi di reclusione per aver avuto rapporti con ragazzi tra i 14 e i 16 anni. A pochi giorni dalla sentenza, Casulli è tornata a parlare a Mattino Cinque, raccontando la propria versione dei fatti.

Maestra Daniela Casulli assolta: la sua versione

“Sulla base della condanna ho perso il lavoro”, ha detto Casulli

“Mi incontravo d’estate con dei ragazzi di 14 anni con cui avevo fatto amicizia – ha detto la maestra il 3 novembre – Qualcuno di loro ha registrato dei video, ma l’età del consenso è dai 14 in su e non ho mai pensato di fare qualcosa di immorale. Mi cercavano loro, mi scrivevano loro”.

Secondo il suo racconto, i filmati sarebbero poi diventati virali a Bari: “Una madre li ha trovati e li ha consegnati ai carabinieri, così è partita l’indagine. Io ero ai domiciliari, ma quei ragazzi li ho sempre conosciuti come maggiori di 14 anni”.

L’indagine e la condanna in primo grado

L’inchiesta era nata nel 2021, quando alcuni genitori avevano segnalato comportamenti sospetti dei figli adolescenti.

I carabinieri avevano perquisito un bed and breakfast nel centro di Bari e trovato Casulli con uno dei ragazzi.

Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe avuto un rapporto sessuale con un 15enne mentre altri adolescenti filmavano la scena e la trasmettevano in diretta social.

Dopo gli arresti domiciliari, la maestra era stata condannata nel 2022 a sette anni e tre mesi di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di lavorare a contatto con minori.

Oggi, dopo l’assoluzione in secondo grado, può teoricamente tornare a insegnare. Lei però ha spiegato di avere altri piani: “Voglio diventare avvocata. Quando mi arrestarono ero un’insegnante precaria, ma ho continuato a studiare anche durante i domiciliari. Non ho mai smesso di credere nella giustizia”.

La storia di Daniela Casulli a Le Iene

Nel corso delle interviste rilasciate dopo l’assoluzione, Casulli ha ribadito che “i video non sono stati da me sollecitati né diffusi”.

A suo dire, i filmati sarebbero stati condivisi a sua insaputa.

La donna ha anche presentato denunce per revenge porn e, in passato, esposti contro magistrati e investigatori, poi archiviati.

“Le prove a mio carico sono state alterate, i video originali avevano un audio diverso. Io sono la vittima di questa storia”, ha dichiarato.

Nel frattempo, Le Iene su Italia 1 manderanno in onda una sua intervista esclusiva, curata da Matteo Viviani, nella puntata del 4 novembre.

L’obiettivo sarà approfondire la vicenda e capire come una maestra di scuola elementare sia finita al centro di un caso mediatico che ha diviso l’opinione pubblica.