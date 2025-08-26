Maestra di sci Chiara Arduino morta a 25 anni per un malore, il dramma a Valtournenche

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Chiara Arduino, maestra di sci di 25 anni, è scomparsa prematuramente a causa di un malore improvviso che l’ha colpita a Valtournenche, in Valle d’Aosta, dove lavorava. La giovane, originaria di Garessio (Cuneo), si era era laureata a Torino ed era diventata maestra di sci nello sci club Ceva.

Chi era Chiara Arduino

Chiara Arduino era una giovane atleta, appassionata di sport e montagna, una sciatrice cresciuta nei club Garessio, San Giacomo e Mondolé Ski Team.

Dopo essersi diplomata al liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, Chiara si era laureata a Torino dopo aver combattuto una malattia.

La notizia ha scosso profondamente la zona dell’Alta Val Tanaro, dove Chiara era molto conosciuta, e dove lascia i genitori, Giancarlo e Franca.

La nota della Federazione Italiana Sport Invernali

La tragica notizia è stata confermata dalla Federazione Italiana Sport Invernali: “Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio. Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva“.

Così scrive la Fisi in una nota. “Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale. Si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso”, conclude la Federsci.