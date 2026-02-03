Maestra presa a pugni dal padre di un'alunna in una scuola elementare di Piacenza, aggredita per un modulo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La maestra di una scuola elementare di Piacenza è stata aggredita e presa a pugni dal padre di una sua alunna. A far scattare la violenza sarebbe stata la richiesta di compilare un modulo per prelevare la bambina dall’istituto prima dell’orario canonico. Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, ha richiesto una “pena esemplare” per l’aggressore e ha annunciato: “Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo”.

L’aggressione alla maestra nella scuola elementare di Piacenza

A riportare quanto accaduto nella scuola elementare di Piacenza in cui è stata aggredita la maestra è libertà.

Il padre di un’alunna avrebbe aggredito fisicamente la docente, strattonandola e colpendola con pugni davanti agli occhi della figlia e a quelli degli altri presenti per un modulo. L’uomo si sarebbe presentato nella scuola con l’intenzione di prelevare la figlia prima dell’orario canonico. Alla richiesta dell’insegnante di compilare e firmare l’apposita autorizzazione, il genitore avrebbe avuto un improvviso scatto d’ira e avrebbe afferrato la docente, strattonandola e colpendola con diversi pugni.

Cos’è successo dopo l’aggressione alla maestra a Piacenza

L’aggressione, come detto, è avvenuta sotto gli occhi della figlia dell’uomo, che è rimasta impietrita davanti a quella scena.

La maestra aggredita è stata sottoposta alle cure del pronto soccorso.

La nota del sindacato sull’aggressione alla maestra a Piacenza

Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, ha commentato l’aggressione subita dalla maestra in una nota riportata dall’agenzia ANSA.

Pizzo ha annunciato: “Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo contro la persona che ha aggredito e preso a pugni la maestra di sua figlia”.

Il sindacalista ha tenuto a ricordare che “la violenza e la minaccia a un pubblico ufficiale, tali sono i docenti di Scuola Statale, è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un’aggravante specifica introdotta recentemente nel codice penale”.

Il sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza auspica che “l’amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto possibile alla maestra aggredita” e si attende per l’autore del gesto “una pena esemplare“.