Maestra presa a pugni dal padre di un'alunna in una scuola elementare di Piacenza, aggredita per un modulo
In una scuola elementare di Piacenza una maestra è stata strattonata e presa a pugni dal padre di una sua alunna: la ricostruzione dell'aggressione
La maestra di una scuola elementare di Piacenza è stata aggredita e presa a pugni dal padre di una sua alunna. A far scattare la violenza sarebbe stata la richiesta di compilare un modulo per prelevare la bambina dall’istituto prima dell’orario canonico. Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, ha richiesto una “pena esemplare” per l’aggressore e ha annunciato: “Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo”.
- L'aggressione alla maestra nella scuola elementare di Piacenza
- Cos'è successo dopo l'aggressione alla maestra a Piacenza
- La nota del sindacato sull'aggressione alla maestra a Piacenza
L’aggressione alla maestra nella scuola elementare di Piacenza
A riportare quanto accaduto nella scuola elementare di Piacenza in cui è stata aggredita la maestra è libertà.
Il padre di un’alunna avrebbe aggredito fisicamente la docente, strattonandola e colpendola con pugni davanti agli occhi della figlia e a quelli degli altri presenti per un modulo. L’uomo si sarebbe presentato nella scuola con l’intenzione di prelevare la figlia prima dell’orario canonico. Alla richiesta dell’insegnante di compilare e firmare l’apposita autorizzazione, il genitore avrebbe avuto un improvviso scatto d’ira e avrebbe afferrato la docente, strattonandola e colpendola con diversi pugni.
Cos’è successo dopo l’aggressione alla maestra a Piacenza
L’aggressione, come detto, è avvenuta sotto gli occhi della figlia dell’uomo, che è rimasta impietrita davanti a quella scena.
La maestra aggredita è stata sottoposta alle cure del pronto soccorso.
La nota del sindacato sull’aggressione alla maestra a Piacenza
Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, ha commentato l’aggressione subita dalla maestra in una nota riportata dall’agenzia ANSA.
Pizzo ha annunciato: “Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo contro la persona che ha aggredito e preso a pugni la maestra di sua figlia”.
Il sindacalista ha tenuto a ricordare che “la violenza e la minaccia a un pubblico ufficiale, tali sono i docenti di Scuola Statale, è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni, aumentata fino a 7 anni e 6 mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un’aggravante specifica introdotta recentemente nel codice penale”.
Il sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza auspica che “l’amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto possibile alla maestra aggredita” e si attende per l’autore del gesto “una pena esemplare“.