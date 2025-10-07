Maestre di un asilo di Potenza sospese per schiaffi e offese ai bambini: riprese dalle telecamere nascoste

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Schiaffi, forti scossoni e insulti ai bambini dell’asilo: sono le accuse mosse a tre maestre di un nido di Potenza, che sono state sospese dall’esercizio della professione per un anno. I maltrattamenti sono stati registrati dalle telecamere nascoste messe dai carabinieri nel corso delle indagini, avviate dopo una denuncia. I bambini coinvolti sarebbero complessivamente 36, tutti di età inferiore ai tre anni all’epoca dei fatti.

Sospese tre maestre di asilo nido a Potenza

Le tre maestre sono state sospese nella giornata di martedì 7 ottobre con un’ordinanza di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza.

Il provvedimento, notificato dai carabinieri, è stato disposto nei confronti di tre educatrici in servizio all’asilo nido “Melograno” del capoluogo lucano. Lo riporta Ansa.

Le misure cautelari applicate alle tre maestre, indagate per maltrattamenti, consistono nel provvedimento interdittivo della sospensione dall’esercizio della professione di educatrici per la durata di un anno.

Le accuse: schiaffi e insulti ai bimbi dell’asilo

Secondo l’accusa, le tre maestre sarebbero responsabili di maltrattamenti vari, atteggiamenti provocatori e violenze fisiche, nei confronti dei bimbi a loro affidati.

I bambini vittime delle condotte violente sarebbero complessivamente 36, tutti con meno di tre anni all’epoca dei fatti contestati.

In una nota la procura spiega che i maltrattamenti sarebbero consistiti in “offese, frasi denigratorie e violenze fisiche quali strattonamenti, schiaffi e forti scossoni”.

Maestre inchiodate dalle telecamere nascoste

A far scattare le indagini, coordinate dalla procura di Potenza, è stata una denuncia presentata ai carabinieri relativa a presunti maltrattamenti sui bimbi all’interno dell’asilo nido “Melograno”, una struttura convenzionata con il Comune.

I militari hanno avviato accertamenti, durati mesi, che hanno permesso di acquisire un grave quadro indiziario a carico delle tre educatrici per i reati contestati.

Fondamentali per ricostruire quanto avveniva all’interno della struttura le registrazioni delle telecamere nascoste installate dai carabinieri in due sezioni dell’asilo.

Le immagini acquisite hanno confermato il quadro indiziario e consentito di ricostruire l’aggressività delle tre educatrici verso i piccoli a loro affidati.