Maestro arrestato per abusi su bambini di terza elementare nel Milanese: incastrato da video e intercettazioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un maestro di una scuola elementare del Milanese è stato arrestato con l’accusa di aver abusati di alcuni bambini. A finire in manette è stato un 45enne che, secondo l’indagine condotta dai carabinieri che avevano piazzato telecamere e microfoni nella classe, avrebbe molestato almeno due alunni di terza elementare. L’inchiesta è partita dalla denuncia dei genitori.

Maestro accusato di violenza sessuale sugli alunni

I militari hanno fatto irruzione in una scuola di un comune a Sud di Milano per arrestare il maestro di 45 anni. Quest’ultimo era appena rientrato da un periodo di malattia, ma nel suo primo giorno di ripresa in servizio è stato sorpreso a molestare alcuni alunni.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato nella mattinata di venerdì 29 maggio. Per il maestro, arrestato in flagranza di reato, l’accusa è di violenza sessuale aggravata.

IPA

Maestro 45enne incastrato dalle telecamere in classe

Secondo quanto accertato nel corso dell’indagine coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, il maestro avrebbe abusato di almeno due alunni, ma non è escluso che nella rete del 45enne siano finiti altri 4 piccoli studenti.

A presentare la denuncia, più o meno una settimana fa, sono stati alcuni genitori che avevano colto alcuni segnali di disagio nel comportamento dei propri figli. I dispositivi di videoregistrazione installati dai carabinieri all’interno della classe hanno mostrato il maestro mentre palpeggiava alcuni bambini.

Per questo motivo è scattato l’immediato intervento dei militari, che hanno proceduto con l’arresto. Il 45enne risulta essere incensurato.

Denuncia partita dai genitori di alcuni bambini

In base alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, i bambini avrebbero provato a difendersi dalle molestie messe in atto dal maestro. Fortunatamente, i piccoli hanno raccontato tutto ai genitori che si sono immediatamente rivolti alle forze dell’ordine presentando una denuncia.

Le immagini riprese dalle telecamere installate in classe hanno confermato quanto riferito dai bambini della classe di terza elementare.

Ora l’arresto in flagranza di reato dovrà essere convalidato, o meno, dalla Giudice per le indagini preliminari di Milano Angelica Cardi, che nel pomeriggio di sabato 30 maggio ha interrogato il maestro 45enne. Alla prima occasione utile verranno ascoltati anche i bambini per l’incidente probatorio.