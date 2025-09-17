Maestro morto in una scuola di Napoli davanti ai bambini, inutile l'intervento del collega dopo il malore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un maestro di matematica della scuola Piscicelli-Maiuri di Napoli è deceduto mentre era al lavoro in una classe elementare. Inutili purtroppo i soccorsi da parte di un docente di educazione fisica, che ha usato il defibrillatore per tentare di salvarlo. I bambini sono giustamente sotto shock per l’accaduto.

Docente perde la vita in classe

Un maestro di matematica è morto mentre si trovava al lavoro nella scuola Piscicelli-Maiuri della municipalità Vomero-Arenella di Napoli. Antonio C., aveva sessant’anni ed era stato trasferito da poco dal plesso Ruotolo della stessa scuola.

L’insegnante ha accusato un malore, di cui ancora non si conoscono le cause, mentre faceva lezione con una classe di bambini in età elementare. Al momento del malore, l’uomo si sarebbe accasciato già in gravi condizioni.

Scattato l’allarme, docenti e personale ATA sono intervenuti rapidamente. In attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118, chiamati dagli adulti, un docente di educazione fisica ha usato il defibrillatore in dotazione alla scuola. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il maestro.

Il secondo giorno di scuola a Napoli

Per l’Istituto comprensivo Piscicelli-Maiuri era un momento di festa: l’inizio dell’anno scolastico coincideva con il passaggio di consegne tra la dirigente Gabriella Talamo e la nuova preside Anna Marra.

All’inizio del mese, la comunità scolastica aveva già dovuto salutare un’altra docente, la professoressa Lina Guarino. Sui social della scuola sono stati pubblicati numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ora l’addio al maestro tocca nuovamente l’istituto, ma non può fermare l’avvio dell’anno scolastico. Gli alunni restano entusiasti di cominciare. Online, nella giornata di ieri, l’Istituto aveva scritto un messaggio citando Cesare Pavese per l’inizio dell’anno scolastico: “L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare”.

Le parole della dirigente scolastica

Immediato il cordoglio alla famiglia, a cui è stata affidata la salma. Subito dopo il decesso, sono state spese parole di affetto nei confronti del maestro.

“Antonio C. era un maestro di grande cultura, molto amato dagli alunni e dai genitori. Appassionava gli alunni con una didattica del fare, trasformando la matematica nella sua grande passione e coinvolgendo i bambini in esperimenti pratici e momenti di scoperta”, ha dichiarato Gabriella Talamo, ex dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Piscicelli-Maiuri-Ruotolo.

La dirigente scolastica ha inoltre aggiunto che la sua scomparsa lascerà un vuoto profondo in tutti coloro che lo conoscevano e stimavano, infatti era un maestro noto di Napoli e molto amato.