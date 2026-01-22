Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 17 arresti, tra cui 3 minorenni, il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Caserta contro un’organizzazione criminale che avrebbe imposto il proprio dominio sul territorio attraverso metodi mafiosi. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato alla luce un gruppo armato radicato nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, accusato di traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio e altri gravi reati.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata questa mattina e ha visto coinvolti anche i poliziotti dei commissariati della questura di Caserta, il Reparto prevenzione Crimine “Campania” e il Reparto volo di Napoli. L’attività investigativa, avviata dalla Squadra mobile di Caserta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative di un clan che avrebbe esercitato un controllo capillare sul territorio, in particolare nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere.

Chi sono gli indagati e quali sono le accuse

Gli indagati, 17 persone di cui 3 minorenni, sono accusati di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti. Le accuse sono gravi e delineano un quadro di criminalità organizzata che avrebbe imposto la propria legge con la forza e la violenza, eliminando fisicamente i rivali e gestendo in modo capillare le attività illecite nel quartiere.

Il controllo del territorio e le modalità operative

L’organizzazione, secondo quanto emerso dalle indagini, non si sarebbe limitata al traffico di droga, ma avrebbe esercitato una vera e propria egemonia sociale. Il gruppo avrebbe gestito le case popolari, occupando gli alloggi pubblici e sostenendo economicamente le famiglie dei detenuti. Una rete di vedette e pusher avrebbe garantito la sicurezza del clan e il controllo delle piazze di spaccio, rendendo il rione Iacp una roccaforte difficilmente penetrabile dalle forze dell’ordine e dai gruppi rivali.

Il conflitto tra clan e gli episodi di violenza

Al centro dell’indagine c’è la ricostruzione di un violento conflitto tra clan, esploso tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. In particolare, la notte di Capodanno, un uomo è stato ferito mortalmente alla testa con un colpo di pistola mentre stava accendendo i fuochi d’artificio per celebrare il nuovo anno. Questo episodio ha segnato l’apice della lotta per il controllo del territorio e ha evidenziato la pericolosità e la determinazione del gruppo criminale.

L’espansione del clan e i tentativi di monopolio

La capacità criminale dell’organizzazione è emersa anche in episodi successivi. Nel maggio 2024, gli indagati avrebbero sparato contro un pusher che si era rifiutato di rifornirsi di stupefacenti dal gruppo. Questo gesto violento conferma il tentativo del clan di estendere il proprio controllo oltre i confini del rione Iacp, puntando a un monopolio assoluto su Santa Maria Capua Vetere e sui comuni limitrofi.

Le operazioni di polizia e i sequestri

Oltre agli arresti, gli investigatori della Squadra mobile hanno proceduto al sequestro di armi e ingenti quantitativi di stupefacenti. L’operazione ha visto la collaborazione di diverse articolazioni della Polizia di Stato, tra cui i commissariati della questura di Caserta, il Reparto prevenzione Crimine “Campania” e il Reparto volo di Napoli.

