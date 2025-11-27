Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

12 persone arrestate nel corso di una vasta operazione dei Carabinieri contro il clan mafioso Strisciuglio, accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, estorsione e altri gravi reati nel quartiere San Paolo di Bari. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale D.D.A., è stata eseguita nella prima mattinata di oggi in diverse città e istituti penitenziari.

Operazione “Lockdown”: i dettagli dell’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione, denominata “Lockdown”, è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo dal settembre 2019 al maggio 2023, sotto il costante coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L’indagine rappresenta un approfondimento dell’inchiesta “Vortice – Maestrale” e ha permesso di documentare le attività criminali della consorteria mafiosa “Strisciuglio” nel quartiere San Paolo.

Le città coinvolte e il supporto operativo

L’operazione ha visto impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto del 6° Nucleo CC Elicotteri di Bari e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno. Le misure cautelari sono state eseguite a Bari, Triggiano e presso gli istituti penitenziari di Lecce, Trani, Larino (CB), Napoli, Lanciano (CH), San Gimignano (SI) e Viterbo.

Il clan Strisciuglio e il controllo del territorio

L’ordinanza cautelare ha confermato l’operatività del clan “Strisciuglio” nel quartiere San Paolo di Bari durante il periodo oggetto di indagine. È stato ricostruito l’assetto organizzativo della consorteria, i ruoli dei singoli affiliati – “battezzati” con riti di affiliazione – e le dinamiche interne, caratterizzate da regole rigide e una struttura piramidale. Il predominio sul territorio veniva esercitato attraverso numerose attività illecite, in particolare il traffico di stupefacenti e le estorsioni ai danni dei cantieri, con minacce di interruzione dei lavori in caso di mancato pagamento.

Riti di affiliazione e gestione mafiosa

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti manoscritti contenenti formule, rituali e giuramenti utilizzati per l’affiliazione alla “società camorristica”. Questi documenti testimoniano la presenza di un codice interno e di riti di ingresso che rafforzavano il senso di appartenenza e la segretezza del sodalizio criminale.

Summit mafiosi durante il lockdown

Nei mesi segnati dalle restrizioni dovute al covid-19, i Carabinieri sono riusciti a documentare veri e propri summit mafiosi sotto i portici dei complessi di edilizia popolare, considerati roccaforte del clan. In questi incontri venivano prese decisioni su atti intimidatori, pestaggi e sparatorie. Un episodio emblematico è rappresentato dagli scontri con la famiglia “Vavalle”, storica rivale degli “Strisciuglio” nel rione San Paolo, culminati nel marzo 2020 con l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro la porta di un bar, un’autovettura e una macelleria della zona.

Traffico di droga e gestione dei proventi illeciti

Secondo l’impostazione accusatoria, il clan gestiva un vasto traffico di sostanze stupefacenti, utilizzando luoghi di stoccaggio nascosti, noti come “cupe”, dove sono stati trovati ingenti quantitativi di droga, armi clandestine, munizioni e denaro contante. Su alcune banconote sequestrate erano annotati i nomi degli affiliati destinatari delle somme, destinate al sostentamento degli stessi e delle loro famiglie.

I proventi delle attività illecite confluivano in una cassa comune, utilizzata per l’acquisto di nuove partite di droga, per l’assistenza legale dei sodali arrestati e per il mantenimento dei detenuti e dei loro familiari. Questo sistema serviva anche a scoraggiare eventuali collaborazioni con la giustizia o il passaggio a clan rivali.

Comunicazioni dal carcere e controllo del clan

Nonostante la detenzione, i vertici del sodalizio riuscivano a impartire ordini agli affiliati liberi, sia tramite familiari sia attraverso cellulari detenuti illegalmente. In questo modo, i capi ricevevano aggiornamenti quotidiani sulle dinamiche criminali e continuavano a gestire le attività del clan dall’interno degli istituti penitenziari.

Organizzazione e contabilità del clan

Il clan Strisciuglio presentava una struttura piramidale ben definita, con regole condivise e una rigida suddivisione dei compiti. Ogni sabato, i referenti principali si riunivano per gestire la contabilità e ripartire i proventi derivanti da tutte le attività illecite.

