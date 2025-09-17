Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 arresti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro un’organizzazione criminale accusata di traffico di droga e detenzione di armi, con l’aggravante di aver favorito la mafia. L’operazione è stata condotta tra maggio 2024 e giugno 2025 a Caltanissetta e ha visto coinvolti soggetti legati ai clan Rinzivillo e Campofranco. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo mesi di indagini che hanno svelato un sofisticato sistema di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti, anche tramite l’uso di droni per rifornire i detenuti nelle carceri.

Le indagini e l’operazione “The Wall”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “The Wall” ha rappresentato un nuovo e importante segmento investigativo nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata nel territorio nisseno. L’attività, avviata nel maggio 2024, si è sviluppata come prosecuzione dell’operazione “Antiqua”, che nello stesso mese aveva già portato all’arresto di 9 persone per associazione mafiosa e altri reati come estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. La nuova indagine ha permesso di individuare 15 soggetti, ritenuti parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga e al porto abusivo di armi, con collegamenti diretti alle famiglie mafiose di Gela e Campofranco.

Il sistema di approvvigionamento e distribuzione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rete criminale aveva messo in piedi un canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti dal nord Italia, in particolare da Lombardia e Liguria, ma anche dalla Calabria e da Palermo. Le droghe, prevalentemente hashish e cocaina, venivano trasportate e stoccate a Gela, dove erano presenti le basi logistiche dell’organizzazione. Da qui, lo stupefacente veniva distribuito nelle principali piazze di spaccio della provincia, con particolare attenzione a quella gelese.

Ruoli e modalità operative dell’organizzazione

Le indagini hanno permesso di delineare con precisione i ruoli dei vari membri del sodalizio. La base operativa era situata a Gela, dove lo stupefacente veniva stoccato prima di essere consegnato agli spacciatori incaricati di rifornire le diverse aree di spaccio. Nei capi di imputazione sono contestate 32 ipotesi di cessione e detenzione illecita di stupefacenti, anche in quantità considerevoli. I proventi delle attività illecite confluivano in una cassa comune, denominata “salvadanaio“, utilizzata sia per sostenere le spese legali dei detenuti sia per pagare servizi come il manovratore del drone incaricato di recapitare droga e telefoni cellulari all’interno delle carceri.

L’uso innovativo dei droni per rifornire i detenuti

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dall’inchiesta riguarda l’impiego di droni per il trasporto di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari ai detenuti. In una circostanza, la Polizia Penitenziaria ha intercettato e abbattuto un drone nei pressi della Casa Circondariale di Messina, che trasportava 3 telefoni, 100 gr di hashish e 20 gr di cocaina destinati a un indagato ristretto. Questo sistema, secondo gli investigatori, avrebbe permesso all’organizzazione di mantenere i contatti e garantire la disponibilità di droga anche all’interno degli istituti penitenziari.

Strategie per eludere i controlli e comunicazioni criptate

Per evitare i controlli delle forze dell’ordine, i membri dell’organizzazione preferivano incontrarsi di persona, spesso presso un bar gestito da uno degli indagati, e utilizzavano decine di SIM telefoniche intestate fittiziamente a soggetti extracomunitari. Le comunicazioni avvenivano anche tramite videochiamate su app di messaggistica, durante le quali venivano mostrati “pizzini” con le indicazioni sulle quantità e tipologie di droga da trattare, oltre a numeri di telefono alternativi per ulteriori conversazioni. Sono state acquisite immagini che documentano la presenza di grandi quantità di droga, denaro contante e persino una pistola smontata, oltre a messaggi relativi a modifiche tecniche da apportare all’arma.

Mezzi e logistica: auto a noleggio e precauzioni

Per il trasporto della droga, l’organizzazione si serviva di autovetture non direttamente riconducibili agli indagati, noleggiate tramite agenzie specializzate. Le auto venivano cambiate frequentemente per evitare che gli inquirenti potessero collegarle ai vari membri del gruppo criminale. Questa attenzione ai dettagli logistici ha reso più complesso il lavoro degli investigatori, che tuttavia sono riusciti a ricostruire la rete di spostamenti e i ruoli dei singoli sodali.

Risultati dell’operazione: arresti, sequestri e denunce

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di 2 persone in flagranza di reato e alla denuncia in stato di libertà di 8 indagati. Sono stati sequestrati complessivamente 1,250 kg di hashish, 121 grammi di cocaina, una pistola Beretta mod. 71 calibro 22 con matricola abrasa, 49 cartucce calibro 22, numerosi bossoli, inneschi e materiale per il confezionamento di cartucce calibro 12 e 16. L’ordinanza di custodia cautelare ha riguardato 13 indagati per i quali è stata disposta la detenzione in carcere, mentre per altri 2 è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una persona destinataria della misura cautelare risulta attualmente ricercata.

Il coinvolgimento di professionisti e detenuti

L’inchiesta ha portato alla luce anche il coinvolgimento di un ex avvocato, già sospeso dall’esercizio della professione e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e di un cittadino albanese pluripregiudicato residente nell’hinterland milanese. Tre degli indagati erano già detenuti presso gli istituti penitenziari di Agrigento, Messina e Ancona, ma avrebbero continuato a partecipare alle attività dell’organizzazione grazie all’uso di telefoni cellulari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere anche a uno dei soggetti già arrestati in precedenza per detenzione di armi e sostanze stupefacenti.

Il quadro giudiziario e la presunzione di innocenza

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il Giudice per le Indagini Patrimoniali presso il Tribunale di Caltanissetta ha condiviso il quadro indiziario presentato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, emettendo le misure cautelari nei confronti dei principali indagati.

Un duro colpo alla criminalità organizzata locale

L’operazione “The Wall” rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata della provincia nissena, in particolare per i clan mafiosi di Gela e Campofranco. Grazie a un’attenta attività investigativa, che ha incluso intercettazioni, pedinamenti e servizi di osservazione, i Carabinieri sono riusciti a smantellare una rete criminale ben strutturata, capace di gestire un vasto giro di traffico di droga e armi, e di mantenere i contatti anche con i detenuti attraverso metodi innovativi come l’uso dei droni. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nella lotta alla mafia e al crimine organizzato, e segna un importante passo avanti nella tutela della legalità sul territorio.

