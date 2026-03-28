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Fermati quattro indagati per tentata estorsione e lesioni personali pluriaggravate a Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e riguarda fatti aggravati dal metodo mafioso, avvenuti lo scorso 14 marzo.

Le indagini e il fermo degli indagati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Foggia e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri hanno lavorato congiuntamente, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per eseguire un decreto di Fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione, lesioni personali pluriaggravate e detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo, tutti aggravati dal metodo mafioso.

La ricostruzione dei fatti: il ferimento e il tentativo di estorsione

L’attività investigativa ha permesso di collegare il ferimento di un 37enne foggiano, avvenuto a Foggia il 14 marzo, a un tentativo di estorsione da parte degli indagati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima sarebbe stata costretta, mediante violenza e minaccia, a consegnare un orologio di provenienza delittuosa, dal valore di circa 160.000 euro. Il rifiuto della vittima di ottemperare alla richiesta avrebbe portato al suo ferimento con un colpo di pistola alla coscia sinistra.

Il contesto mafioso e le aggravanti contestate

Le modalità con cui è stato commesso il reato e le caratteristiche personali degli indagati, ritenuti intranei o contigui all’associazione mafiosa nota come “Società Foggiana“, hanno consentito di contestare l’aggravante del metodo mafioso. L’organizzazione criminale, attiva nel capoluogo, è nota per la sua pericolosità e per la capacità di intimidazione sul territorio.

Le misure cautelari e la fase delle indagini

Al termine delle udienze di convalida, i Giudici per le Indagini Preliminari hanno riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, disponendo misure cautelari nei confronti dei quattro indagati. Il provvedimento, oltre a fare luce sull’episodio, mira a prevenire una possibile recrudescenza di episodi delittuosi nell’ambiente criminale foggiano.

IPA