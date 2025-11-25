Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone arrestate dai Carabinieri a Latina e provincia per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine, sviluppata tra marzo e aprile 2025, ha portato alla luce un tentativo di costringere alcune vittime a lasciare il proprio lavoro in un’attività commerciale in amministrazione giudiziaria, offrendo loro in cambio lo stesso stipendio.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con il supporto dei militari competenti per territorio. L’attività investigativa è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e si è svolta tra il marzo e l’aprile 2025. L’indagine ha preso avvio grazie a un’attività info-investigativa sul territorio, che ha permesso di apprendere della commissione di una tentata estorsione poi confermata dalle vittime tramite dichiarazioni rese alla DDA di Roma.

Il modus operandi degli indagati

Le investigazioni hanno permesso di ricostruire il ruolo di uno dei presunti responsabili, che, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, ha sfruttato un permesso regolarmente concesso per avvicinare le vittime. L’uomo avrebbe invitato i dipendenti di un’attività commerciale sottoposta ad amministrazione giudiziaria a licenziarsi, promettendo loro lo stesso stipendio che avrebbero percepito lavorando. Questo comportamento, secondo gli inquirenti, rappresenta un chiaro tentativo di estorsione aggravata dall’utilizzo di modalità tipiche delle organizzazioni mafiose.

L’ordinanza di custodia cautelare

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nella mattinata odierna i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

