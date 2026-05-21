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È di due appartamenti sequestrati e confiscati, per un valore di circa 182.000 Euro, il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Messina nei confronti di un soggetto ritenuto affiliato al clan mafioso dei barcellonesi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, è stato adottato su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore, in seguito a indagini patrimoniali che hanno ricostruito il reimpiego di profitti illeciti attraverso l’acquisto di immobili.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e la Divisione Anticrimine della Questura di Messina. Le attività investigative sono state avviate anche grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno permesso di cristallizzare il coinvolgimento del destinatario del provvedimento in attività illecite legate alla criminalità organizzata mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il ruolo dell’indagato nel clan dei barcellonesi

Le indagini hanno accertato che il soggetto colpito dal sequestro e dalla confisca ha avuto un ruolo di rilievo all’interno del clan dei barcellonesi, occupandosi in particolare della gestione del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine per conto dell’organizzazione mafiosa. L’uomo era già stato condannato in via definitiva per aver favorito la latitanza di un esponente di primo piano della criminalità organizzata, ospitandolo presso la propria abitazione, dove la Polizia di Stato lo aveva tratto in arresto nel 2013.

La ricostruzione patrimoniale e il sequestro dei beni

Il Tribunale di Messina, condividendo il quadro probatorio raccolto dagli inquirenti, ha ricostruito il profilo criminale dell’indagato, considerandolo parte integrante del clan mafioso dei barcellonesi sin dalla fine degli anni ‘90 e almeno fino al 2013. Le indagini patrimoniali hanno permesso di collegare l’acquisto di due appartamenti, formalmente intestati alla figlia nel 2017, all’utilizzo di fondi derivanti dalla vendita di un altro immobile, acquistato negli anni di accertata pericolosità sociale qualificata. Il sequestro e la confisca sono stati disposti in quanto tali beni sono stati ritenuti frutto del reimpiego di profitti illecitamente acquisiti.

Il quadro normativo e le garanzie processuali

Il provvedimento di sequestro e confisca è stato adottato ai sensi del testo unico antimafia (d. lgs. 159/2011), che consente di intervenire sui patrimoni riconducibili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia nel territorio di Messina. Il sequestro di beni immobili riconducibili a soggetti ritenuti pericolosi mira a colpire le risorse economiche delle organizzazioni mafiose, privandole dei profitti derivanti da attività illecite e impedendo il reimpiego di capitali di dubbia provenienza nell’economia legale.

IPA