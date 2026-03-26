Mafia a Palermo, scacco alla famiglia Roccella: arrestato esponente del mandamento Brancaccio

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È stato eseguito un arresto per associazione mafiosa, tentata estorsione e traffico di stupefacenti nel mandamento Brancaccio di Palermo. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato alla custodia cautelare in carcere di un uomo già condannato, ritenuto parte della famiglia mafiosa “Roccella”.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata, su mandato della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di stupefacenti.

Il contesto: il mandamento Brancaccio e la famiglia Roccella

L’indagine ha riguardato il territorio del mandamento “Brancaccio” e, nello specifico, la famiglia mafiosa “Roccella”. L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, si è concentrata su una serie di episodi criminali che hanno visto coinvolti diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine.

La sentenza e il blitz “Tentacoli”

Lo scorso 16 marzo, il Tribunale di Palermo – V Sezione Penale – ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di sei uomini, alcuni dei quali erano già stati arrestati nel corso del blitz del 2022, denominato “Tentacoli”. In seguito a questa sentenza, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per uno degli imputati che, fino a quel momento, risultava a piede libero.

Le accuse: estorsioni e traffico di cocaina

Per quanto riguarda la posizione dell’uomo arrestato, le indagini hanno permesso di raccogliere elementi significativi sulla sua partecipazione alle attività della famiglia mafiosa “Roccella”. In particolare, l’uomo avrebbe avuto il compito di supportare gli altri membri nell’organizzazione delle estorsioni e nel traffico di cocaina.

Il caso della tentata estorsione aggravata

Durante il processo, è stata contestata una specifica tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, perpetrata ai danni di un venditore ambulante della zona. Secondo quanto emerso, la vittima avrebbe dovuto versare la somma di 300 € mensili come “pizzo” alla famiglia mafiosa.

Le indagini e il provvedimento restrittivo

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal G.I.P. di Palermo, sulla base delle risultanze investigative raccolte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli inquirenti hanno sottolineato la presenza di gravi indizi di colpevolezza, pur ribadendo che la piena responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata in sede di giudizio, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

IPA