Venti milioni di euro il valore complessivo dei beni sequestrati a un soggetto ritenuto vicino alla cosiddetta “cosa nostra vittoriese”. Il provvedimento è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, in collaborazione con la Questura di Ragusa, a seguito di un decreto emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione. L’uomo era stato recentemente condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro è stato disposto per la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dall’accoglimento di una proposta congiunta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, firmata dal Direttore della DIA e dal Questore di Ragusa. Le indagini economico-patrimoniali hanno messo in luce come il soggetto e i suoi familiari non disponessero di risorse lecite sufficienti a giustificare gli ingenti investimenti effettuati. È stata inoltre riscontrata una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio effettivamente posseduto.

I dettagli del sequestro

Il provvedimento odierno ha consentito di sottoporre a sequestro beni di varia natura riconducibili al soggetto coinvolto. In particolare, sono state sequestrate 8 società e 1 ditta individuale attive tra le province di Roma, Catania e Ragusa, operanti nei settori dei trasporti e della compravendita di beni immobili. Oltre alle attività imprenditoriali, sono state poste sotto vincolo anche 3 ville e numerosi terreni situati nella provincia di Ragusa. Il sequestro ha riguardato anche rapporti bancari e finanziari intestati alle imprese e a 6 persone fisiche.

Il contesto giudiziario e le motivazioni

Il sequestro patrimoniale trae origine dalla recente condanna inflitta al soggetto dal GUP etneo, che ha riconosciuto la sua responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa. La misura è stata adottata ai sensi della normativa antimafia, che consente di intervenire sui patrimoni riconducibili a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e la legalità economica. La proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale è stata presentata congiuntamente dal Direttore della DIA e dal Questore di Ragusa, a testimonianza della sinergia tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.

Le società e i beni sequestrati

Le 8 società e la ditta individuale finite sotto sequestro operavano in settori strategici come i trasporti e la compravendita immobiliare, con attività distribuite tra le province di Roma, Catania e Ragusa. Tra i beni immobili figurano 3 ville di pregio e numerosi appezzamenti di terreno, tutti localizzati nella provincia di Ragusa. Il sequestro ha inoltre interessato rapporti bancari e finanziari riconducibili sia alle imprese che a 6 persone fisiche, per un valore complessivo stimato in circa 20 milioni di euro.

La sproporzione patrimoniale come elemento chiave

Le indagini patrimoniali hanno rappresentato un elemento centrale nell’adozione della misura di prevenzione. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato come il patrimonio accumulato dal soggetto e dai suoi familiari fosse del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, facendo emergere l’assenza di fonti lecite in grado di giustificare gli investimenti effettuati. Questo squilibrio ha costituito la base per l’emissione del decreto di sequestro da parte del Tribunale di Catania.

Il ruolo della Direzione Investigativa Antimafia

L’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, in stretta collaborazione con la Questura di Ragusa, si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia nel territorio siciliano. La DIA, grazie alle sue competenze investigative e patrimoniali, continua a rappresentare un presidio fondamentale nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nell’economia legale.

IPA