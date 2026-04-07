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I Carabinieri di Roma hanno eseguito un maxi sequestro preventivo nei confronti di quattro soggetti detenuti, tra cui due elementi di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato al congelamento di beni per oltre 1.000.000 euro, nell’ambito di un’indagine su reati di estrema gravità come tentato omicidio, porto abusivo di armi, traffico di stupefacenti, estorsioni e sequestri di persona aggravati dal metodo mafioso.

Il provvedimento e la strategia di contrasto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il sequestro è stato disposto d’urgenza dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. L’azione si inserisce nella più ampia strategia di contrasto ai patrimoni illeciti, attraverso l’istituto della cosiddetta “confisca allargata”, previsto dall’articolo 240-bis del Codice Penale. In questo modo, le autorità mirano a colpire non solo i responsabili dei reati, ma anche le loro disponibilità economiche, spesso sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

Le indagini e i soggetti coinvolti

L’operazione ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, supportati dai reparti territorialmente competenti. Il sequestro ha riguardato quattro soggetti attualmente detenuti, tra cui due figure di rilievo della criminalità organizzata capitolina. Tutti sono stati arrestati nel corso dell’operazione, che ha interessato complessivamente 14 persone indiziate, a vario titolo, di tentato omicidio, porto abusivo di armi, traffico di stupefacenti, estorsioni e sequestri di persona aggravati dal metodo mafioso.

La natura dei beni sequestrati

Nel corso dell’operazione sono stati posti sotto sequestro beni per un valore complessivo stimato superiore a 1.000.000 euro. Tra questi figurano 3 autovetture e 1 moto, 20 orologi di lusso, numerosi rapporti finanziari e 2 cassette di sicurezza. Parte di questi beni, oltre a quelli previsti dal decreto di sequestro preventivo, sono stati individuati e sequestrati dai Carabinieri durante le fasi esecutive dell’operazione. In particolare, sono stati trovati fondi su conti correnti intestati alla moglie di uno dei principali indagati e 7 orologi di lusso del valore di circa 150 mila euro all’interno di una cassetta di sicurezza riconducibile a uno degli arrestati.

Le indagini economico-finanziarie

Le indagini, di natura economico-finanziaria, sono state condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma a seguito delle misure cautelari già adottate. Gli accertamenti hanno evidenziato una notevole sproporzione tra il valore dei beni mobili e finanziari nella disponibilità degli indagati e dei loro nuclei familiari rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati o alle attività economiche svolte. Questi elementi sono stati integralmente recepiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che ha emesso il provvedimento di sequestro.

IPA