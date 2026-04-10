Mafia a Roma, colpito il patrimonio del narcos Leandro Bennato: sequestro milionario, video del blitz
Sequestro di beni per oltre un milione di euro al narcos romano Leandro Bennato, detenuto al 41 bis.
I carabinieri di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal tribunale della Capitale – su proposta della dda – con cui è stato disposto il sequestro del patrimonio, ai sensi della normativa antimafia, del valore di oltre un milione di euro, riconducibile a Leandro Bennato, ritenuto ai vertici del narcotraffico romano e attualmente detenuto al 41 bis. L’attività è scaturita nell’ambito di una indagine che ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’operatività, nell’area metropolitana di Roma, di uno strutturato cartello della droga che il 18 marzo 2025 aveva già subito un duro colpo con l’esecuzione da parte dei militari di un’ordinanza nei confronti di 26 persone, tra cui lo stesso Bennato, destinatario del provvedimento. Disposto il sequestro di cinque immobili, un orologio di lusso, rapporti finanziari e bancari riconducibili a Bennato e al suo nucleo familiare, per un valore complessivo di circa un milione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.