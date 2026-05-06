Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 18 arresti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha colpito una delle più pericolose organizzazioni criminali di Roma, accusata di traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, detenzione illegale di armi, sequestro di persona, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio. Le misure cautelari sono state eseguite nella Capitale nelle prime ore del mattino, su ordine del G.I.P. del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, e hanno coinvolto 16 persone in carcere e 2 agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta per contrastare un sodalizio dedito all’importazione e distribuzione di ingenti quantità di droga, con modalità mafiose e collegamenti con il clan Senese.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni fornite dai Carabinieri, l’indagine che ha portato all’operazione è stata avviata nel maggio 2025 dal Nucleo Investigativo di Roma, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno permesso di ricostruire la struttura e le attività di un’organizzazione criminale attiva nell’importazione dall’estero e nella distribuzione all’ingrosso di sostanze stupefacenti in numerose piazze di spaccio della Capitale.

Il gruppo, ritenuto tra i più pericolosi della città, si è distinto per la disponibilità di armi e per l’uso del cosiddetto “metodo mafioso”, esercitando un controllo capillare del territorio e ricorrendo a violenza e minacce per il recupero dei crediti legati al traffico di droga. I vertici dell’associazione sono risultati vicini a importanti referenti del clan Senese, consolidando così la propria influenza nel panorama criminale romano.

Sequestri, estorsioni e violenze: i casi emblematici

L’attività investigativa ha permesso di documentare diversi episodi di particolare gravità. Tra questi, il sequestro di persona del padre di un intermediario, prelevato a Sulmona (AQ) e condotto in un’abitazione al confine tra Abruzzo e Lazio. Qui, l’uomo è stato minacciato con una pistola puntata alla testa e costretto a inviare messaggi al figlio per ottenere la restituzione di 200 mila euro, somma destinata all’acquisto di hashish e sottratta all’organizzazione.

Un altro episodio riguarda l’estorsione ai danni di un intermediario marocchino residente in Spagna, minacciato di morte per costringerlo a restituire 50 mila euro versati come anticipo per un carico di droga mai arrivato in Italia.

Non meno grave è stata l’estorsione subita da un pusher insolvente, portato presso una chiesa e brutalmente picchiato con calci, pugni e il calcio di una pistola alla testa, per costringerlo a consegnare 35 mila euro.

La faida tra clan e i tentati omicidi

Nel corso delle indagini sono emersi contrasti per il controllo delle piazze di spaccio tra il sodalizio oggetto dell’inchiesta e un gruppo rivale. Questi scontri sono sfociati in due tentati omicidi, avvenuti nel quartiere Tuscolano il 23 novembre e l’11 dicembre 2025. Durante gli agguati, sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco in strada, ferendo due persone appartenenti alle cosche rivali e mettendo a rischio l’incolumità dei passanti, generando un forte allarme sociale.

La faida tra i due gruppi è proseguita nei mesi successivi, ma i Carabinieri sono riusciti a sventare almeno 5 attentati omicidiari tra il 14 e il 19 aprile 2026. Per portare a termine i delitti e sfuggire alle indagini, i capi dell’organizzazione hanno assoldato un killer cileno, prelevato direttamente in Spagna e nascosto, insieme ad altri membri del commando, in una villetta di Ciampino.

Legami con il carcere e condizionamento del sistema penitenziario

L’inchiesta ha fatto emergere un quadro preoccupante anche per quanto riguarda la permeabilità del sistema carcerario, in particolare nella casa circondariale di Roma Rebibbia. L’organizzazione è risultata in costante contatto con figure criminali di alto profilo attualmente detenute presso il carcere romano, riuscendo a influenzare le assegnazioni dei detenuti e a commissionare spedizioni punitive contro chi si opponeva ai loro interessi all’interno dell’istituto penitenziario.

Le attività di intercettazione hanno documentato la facilità con cui il gruppo riusciva a mantenere i contatti e a esercitare pressioni anche dietro le sbarre, confermando la pericolosità e la ramificazione della rete criminale.

IPA