Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini di nazionalità cinese sono stati arrestati per tentata estorsione ai danni di una connazionale imprenditrice. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata eseguita il 24 settembre 2025 tra Bologna e Venezia, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della DDA. I due avrebbero minacciato la vittima per costringerla a cedere la sua attività commerciale.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, una donna di origine cinese titolare di un’attività commerciale a Bologna. La donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata avvicinata da due soggetti connazionali che, con minacce esplicite e allusioni a legami con una potente organizzazione criminale, avrebbero tentato di costringerla a cedere il proprio business.

La dinamica dei fatti

L’episodio risale alla fine di aprile 2025. I due presunti autori, privi di fissa dimora e senza legami con la città di Bologna, avrebbero minacciato la donna di distruggere la sua attività e di essere parte di una rete mafiosa che, a loro dire, controllava tutti gli esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi nella zona. La gravità delle minacce ha spinto la vittima a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine, consentendo così l’avvio delle indagini.

L’identificazione e il provvedimento

Grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Bologna e quella di Venezia, gli investigatori sono riusciti a identificare i presunti responsabili. Uno dei due, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a tentata estorsione, è stato rintracciato e arrestato a Venezia pochi giorni prima dell’esecuzione dell’ordinanza.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Sulla base delle risultanze investigative, la Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Bologna ha richiesto e ottenuto dal Gip la misura della custodia cautelare in carcere per due persone. Il giudice ha riconosciuto la chiara capacità intimidatoria delle minacce, pur escludendo l’aggravante dell’estorsione mafiosa, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrare un effettivo collegamento con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il contesto e le indagini in corso

Le indagini, coordinate dalla DDA, proseguono per chiarire ulteriormente il contesto in cui sono maturati i reati e per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite nella comunità cinese locale. Gli inquirenti stanno approfondendo la posizione degli arrestati, entrambi senza fissa dimora e privi di legami stabili con Bologna, per comprendere se possano essere coinvolti in ulteriori episodi di estorsione o in altre forme di criminalità organizzata.

Presunzione di innocenza e fasi processuali

Va sottolineato che, come previsto dalla legge, gli arrestati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. L’azione della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle indagini preliminari, che proseguiranno nei prossimi mesi per raccogliere ulteriori elementi a carico dei sospettati e chiarire eventuali responsabilità.

La risposta delle istituzioni

L’operazione rappresenta un segnale importante nella lotta contro le estorsioni e le intimidazioni ai danni degli imprenditori stranieri, spesso bersaglio di pressioni da parte di gruppi criminali. Le autorità invitano chiunque sia vittima di minacce o richieste illecite a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine, come ha fatto la donna coinvolta in questa vicenda.

Conclusioni

Il caso di Bologna mette in luce la determinazione delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare i fenomeni di estorsione e di criminalità organizzata, anche quando coinvolgono cittadini stranieri e dinamiche interne alle comunità locali. Le indagini proseguiranno per accertare la reale portata dei fatti e garantire la sicurezza degli operatori economici del territorio.

IPA