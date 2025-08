Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermate 13 persone, denunciate 31 persone e sequestrati oltre 22.000 euro: è questo il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta in tutta Italia per contrastare i fenomeni criminali legati alla comunità cinese. L’operazione, coordinata dal Servizio centrale operativo (SCO) della Polizia di Stato, si è conclusa ieri dopo giorni di indagini e controlli mirati, coinvolgendo 26 città e decine di squadre mobili. L’intervento è stato finalizzato a colpire i reati di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e del lavoro, contraffazione, spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Un’operazione ad “alto impatto” in tutta Italia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione attiva delle Squadre mobili di Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Forlì Cesena, Genova, Latina, Mantova, Milano, Padova, Parma, Perugia, Pistoia, Prato, Reggio Emilia, Roma, Siena, Treviso, Udine, Verona e Vicenza. L’azione, definita ad “alto impatto”, è stata supportata anche dai Reparti prevenzione crimine, che hanno contribuito a garantire la sicurezza e la tempestività degli interventi.

Indagini approfondite e mappatura dei gruppi criminali

Le attività operative sono state precedute da indagini accurate, coordinate dallo SCO e realizzate dalle Squadre mobili locali. Queste investigazioni hanno permesso di individuare persone e luoghi coinvolti in attività illegali, con particolare attenzione alle imprese e agli esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi. Nel corso degli anni, la Polizia di Stato ha documentato la presenza in Italia di diversi gruppi delinquenziali cinesi, spesso composti da individui provenienti dalla stessa area geografica della Repubblica popolare cinese.

Questi gruppi, secondo quanto emerso, sono diffusi su tutto il territorio nazionale e mantengono contatti tra loro, pur agendo in modo autonomo. La loro presenza è particolarmente significativa nelle regioni con una forte concentrazione di cittadini cinesi stabilmente residenti, come la Toscana. Ogni gruppo è formato da un numero variabile di persone, spesso legate da vincoli familiari, e tende a commettere reati principalmente ai danni di connazionali.

Metodi mafiosi e uso della violenza

Le indagini hanno messo in luce come il vincolo di appartenenza a questi gruppi sia molto stretto, caratterizzato da un forte senso di vendetta che può sfociare in vere e proprie faide. I gruppi criminali cinesi, al pari delle mafie tradizionali, ricorrono frequentemente a intimidazione e violenza per raggiungere i propri obiettivi, imponendo la regola dell’omertà e cercando di dominare il territorio in cui operano. Uno dei metodi più utilizzati per affermare il proprio potere è l’impiego di armi da fuoco: è stata infatti documentata l’esistenza di una “ala armata” incaricata di intimidire e compiere gravi reati di sangue.

Criminalità cinese e rapporti con altri gruppi

Le attività investigative e la raccolta di informazioni hanno confermato che la criminalità cinese gestisce i propri affari illeciti mantenendo un costante “dialogo” con altri gruppi criminali, anche italiani. Questa collaborazione consente di spartire affari e territori di interesse, rendendo il fenomeno ancora più complesso e difficile da contrastare.

Tra le attività illecite più diffuse figura l’hawala, un sistema clandestino di trasferimento di denaro che permette di inviare ingenti somme da un continente all’altro senza lasciare tracce. Questo metodo, spesso utilizzato anche da organizzazioni criminali non cinesi, rappresenta uno strumento fondamentale per il riciclaggio di denaro e il pagamento di traffici illeciti come quello di stupefacenti o di migranti.

I risultati dell’operazione: arresti, denunce e sequestri

L’operazione condotta nei giorni scorsi ha portato a risultati concreti e significativi. Sono state arrestate 13 persone e denunciate in stato di libertà 31 persone. Gli agenti hanno identificato 1942 soggetti e controllato 305 esercizi commerciali, di cui 2 sottoposti a sequestro. Inoltre, sono stati controllati 248 veicoli nell’ambito di 52 posti di controllo.

Durante i controlli, la Polizia ha sequestrato 550 grammi di shaboo, una sostanza stupefacente molto diffusa tra le comunità asiatiche, corrispondente a circa 5.500 dosi. Sono state inoltre elevate 29 sanzioni amministrative per un totale di 73.382 euro e sequestrati 22.825 euro in contanti.

Il caso di Bergamo: controlli e sequestri

Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Bergamo, la Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà una persona per violazione del foglio di via. Sono stati controllati 13 esercizi tra Bergamo e provincia e sequestrati 60 grammi di cannabinoidi. Le forze dell’ordine hanno inoltre identificato 50 persone, di cui 11 con precedenti penali o di polizia.

Un’azione coordinata per la sicurezza

L’operazione, che ha coinvolto decine di città e centinaia di agenti, rappresenta un importante passo avanti nel contrasto ai fenomeni criminali legati alla comunità cinese in Italia. La collaborazione tra le diverse squadre mobili e il coordinamento del Servizio centrale operativo hanno permesso di ottenere risultati concreti e di colpire in modo mirato le principali attività illecite. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale.

Il fenomeno della criminalità cinese in Italia

La presenza di gruppi criminali cinesi in Italia è un fenomeno ormai radicato, che si manifesta soprattutto nelle regioni e nelle città con una forte presenza di cittadini cinesi. Questi gruppi, spesso legati da vincoli familiari e di provenienza geografica, operano in modo organizzato e autonomo, ma mantengono contatti tra loro e con altre organizzazioni criminali. Le attività illecite spaziano dal traffico di stupefacenti alla contraffazione, dallo sfruttamento della prostituzione e del lavoro all’immigrazione clandestina, fino alla detenzione abusiva di armi e al riciclaggio di denaro.

Le indagini della Polizia di Stato hanno evidenziato come questi gruppi adottino metodi tipici delle mafie tradizionali, ricorrendo a intimidazione, violenza e omertà per affermare il proprio controllo sul territorio. L’uso delle armi e la presenza di una “ala armata” rappresentano un ulteriore elemento di pericolosità, che rende necessario un costante monitoraggio e interventi mirati da parte delle forze dell’ordine.

Collaborazione internazionale e prospettive future

Il contrasto alla criminalità cinese richiede non solo un’azione coordinata a livello nazionale, ma anche una stretta collaborazione internazionale. I sistemi di trasferimento clandestino di denaro come l’hawala, infatti, coinvolgono spesso più paesi e rappresentano una sfida per le autorità di tutto il mondo. L’operazione conclusa ieri dimostra la capacità delle forze dell’ordine italiane di agire in modo efficace e tempestivo, ma sottolinea anche la necessità di rafforzare la cooperazione con le autorità degli altri paesi coinvolti.

Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di colpire in modo sempre più incisivo le organizzazioni criminali e di garantire la sicurezza dei cittadini. La Polizia di Stato invita chiunque sia a conoscenza di attività illecite a collaborare, segnalando alle autorità qualsiasi informazione utile.

Conclusioni

L’operazione di questi giorni rappresenta un importante successo per la Polizia di Stato e per tutte le forze dell’ordine coinvolte. Gli arresti, le denunce e i sequestri effettuati testimoniano l’impegno costante delle istituzioni nel contrastare la criminalità organizzata e nel tutelare la sicurezza della collettività. La lotta ai fenomeni criminali legati alla comunità cinese resta una priorità, e le indagini proseguiranno per individuare e colpire tutti i responsabili.

ANSA