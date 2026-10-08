Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Colpo al clan dei Casalesi: la Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito 24 provvedimenti restrittivi, emessi dalla Procura generale della Repubblica di Venezia nei confronti di altrettante persone, già condannate dalla Corte d’Appello lagunare a giugno 2025. Gli investigatori hanno agito nelle province di Venezia, Caserta, Cosenza, Napoli, Potenza, Rovigo e Padova. Si tratta, in particolare, di 24 dei 27 imputati che, nel corso della vicenda giudiziaria, hanno originariamente optato per il rito ordinario e che – a conclusione del giudizio di appello – sono stati dichiarati colpevoli, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altri gravi reati aggravati dall’agevolazione o dal metodo mafioso, con pene comprese tra i 3 anni ed i 30 anni di reclusione, presentando successivo ricorso per Cassazione.

L’infiltrazione del clan dei Casalesi nel Veneto orientale

Le indagini svolte all’epoca dei fatti avevano accertato l’operatività di un’organizzazione criminale, espressione del clan dei Casalesi, radicata nel Veneto orientale e, in particolare, nel comprensorio di Eraclea, in provincia di Venezia. Gli investigatori avevano documentato la silente infiltrazione del sodalizio nel tessuto imprenditoriale locale e nelle dinamiche politico-amministrative del territorio.

La Cassazione conferma 24 posizioni

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, riconoscendo la solidità dell’impianto argomentativo posto a sostegno della sentenza della Corte d’Appello lagunare, ha confermato per 24 posizioni processuali le valutazioni di merito sull’esistenza e sull’operatività del contesto mafioso.

La decisione ha consentito alla Procura generale della Repubblica di Venezia di emettere i conseguenti ordini di esecuzione per la carcerazione, due dei quali sospesi.

Per le posizioni degli altri tre imputati, invece, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia. In due casi sarà necessario rivalutare il compendio probatorio, mentre per il terzo la rivalutazione riguarderà esclusivamente il trattamento sanzionatorio.

Oltre 100 uomini impegnati nelle operazioni

Le operazioni sono state condotte dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Venezia, del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia e del GICO della Guardia di Finanza di Trieste.

Le attività sono state supportate dalla Sezione Investigativa dello SCO di Venezia, dalle Squadre Mobili delle Questure di Caserta e Potenza, dai Comandi Provinciali dei Carabinieri di Napoli, Caserta e Cosenza e dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Caserta e Venezia.

Il complesso dispositivo operativo ha visto impegnati oltre 100 tra carabinieri, poliziotti e finanzieri.

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