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È di 23 misure cautelari personali e sequestri per oltre 60 milioni di euro il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Bari, nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata locale. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bari, è stato eseguito nelle prime ore del 6 luglio 2026 e riguarda ipotesi di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, violenza privata aggravata dal metodo mafioso, oltre a peculato, bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari.

Le indagini: infiltrazioni mafiose nel settore dei giochi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto impegnati 300 finanzieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO). Il blitz è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari e ha coinvolto 23 soggetti destinatari di misure cautelari personali e 79 soggetti colpiti da provvedimenti reali, per un valore complessivo superiore a 60 milioni di euro.

L’operazione rappresenta l’epilogo di lunghe e articolate investigazioni coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari. Le indagini si sono concentrate sull’infiltrazione della criminalità organizzata barese nel tessuto economico locale, in particolare nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, un gruppo societario riconducibile a un noto imprenditore locale, affiliato a uno storico clan barese, avrebbe instaurato un regime di monopolio nel settore dei giochi e delle scommesse, sfruttando la propria fama criminale e la complicità di altri clan, ottenuta tramite la corresponsione di cospicui compensi mensili.

Il sistema di riciclaggio e le modalità operative

Le attività investigative condotte dal GICO del Nucleo PEF Bari e dallo SCICO hanno permesso di ricostruire, secondo l’accusa, un articolato sistema di riciclaggio dei proventi illeciti. Le numerose sale VLT del gruppo sarebbero state create grazie al reimpiego di fondi provenienti da attività delittuose, avvalendosi anche della collaborazione di un professionista compiacente. Nella gestione delle sale sarebbe stata attuata una vera e propria “compravendita” di ticket vincenti, finalizzata a favorire il riciclaggio di denaro illecito anche per conto di sodalizi criminali locali.

Le modalità individuate dagli investigatori comprendevano: l’intestazione fittizia delle vincite a persone compiacenti, che ricevevano come compenso il 5% dell’importo; la corresponsione all’effettivo vincitore di una somma in contanti decurtata di circa il 20%; la cessione di ticket vincenti a soggetti non giocatori, che li acquistavano in contanti e li riscuotevano tramite assegno, dopo averli inseriti nelle VLT; l’intestazione fittizia di ticket a membri di clan locali, utilizzando i ticket come giustificativo di patrimoni illeciti, con la falsa sottoscrizione dei modelli antiriciclaggio da parte dei cassieri.

False fatturazioni e peculato: i reati contestati

Le indagini finanziarie hanno inoltre permesso di ipotizzare che il sodalizio abbia sistematicamente omesso di versare al concessionario la quota di incassi destinata al pagamento del “Prelievo Erariale Unico” (PREU), integrando così l’ipotesi di peculato. Parallelamente, per drenare i profitti illeciti e reinvestirli in altre attività, sarebbe stato utilizzato un sistema di false fatture, aggravando il quadro dei reati tributari contestati.

Nel corso delle investigazioni è stato approfondito anche un episodio di violenza privata avvenuto durante la detenzione del principale indagato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima minacciato verbalmente e poi fatto aggredire fisicamente da cinque sodali un altro detenuto che aveva deciso di collaborare con la giustizia. L’episodio, noto come “cappotta”, sarebbe stato finalizzato a impedire l’applicazione di misure cautelari patrimoniali nei confronti dell’indagato principale.

Sequestri e impatto sull’economia locale

Il GIP ha disposto anche il sequestro di 13 sale Videolottery e 2 sale giochi, ritenute parte integrante del sistema illecito. Gli esiti dell’indagine testimoniano l’impegno della Procura e della Guardia di Finanza nel contrastare l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale e nella lotta alle condotte di riciclaggio che alterano la concorrenza e inquinano il sistema economico e finanziario.

L’operazione rappresenta un nuovo capitolo nella lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro illecito nel territorio di Bari.

IPA