Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un imprenditore ritenuto vicino al clan Contini è stato colpito da un sequestro di beni milionario, come previsto dal Codice antimafia: il provvedimento, disposto dal Tribunale di Napoli dopo accertamenti su una sproporzione tra redditi e patrimoni, ha riguardato immobili, società e rapporti finanziari.

Mafia a Napoli: il provvedimento della D.I.A.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 19 ottobre il Centro Operativo della D.I.A. di Napoli ha eseguito il sequestro, previsto dal Codice antimafia. La misura è stata emessa dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

I precedenti e i rapporti con il clan Contini

L’imprenditore è stato condannato in passato per associazione mafiosa. Le indagini avevano ricostruito i suoi legami con clan che nel tempo hanno esercitato la propria influenza nell’area di Piazza Mercato. Dopo un periodo di detenzione, una volta scarcerato, avrebbe avviato rapporti con esponenti di vertice del clan Contini.

Tra le attività riconducibili all’uomo, la D.I.A. indica anche la gestione di fatto di un noto locale ricreativo nella zona di Coroglio, considerato uno dei principali punti di riferimento della movida cittadina. La società che gestisce il locale è inclusa tra quelle sottoposte a sequestro.

Immobili, società e disponibilità finanziarie

Gli accertamenti patrimoniali condotti dagli investigatori hanno rilevato una consistente sproporzione tra la capacità reddituale dell’imprenditore e le disponibilità patrimoniali e finanziarie a lui riconducibili. Questo elemento è stato posto dal Tribunale a fondamento del provvedimento.

I sigilli sono stati apposti a 4 unità immobiliari, alcune di notevole pregio e valore commerciale, e a 5 società. Sequestrati anche 28 rapporti finanziari. Il valore complessivo dei beni sottoposti alla misura è stato quantificato in circa 10 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito a Napoli.

Carabinieri