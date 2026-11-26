Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sequestro di beni per oltre 28 milioni di euro nei confronti di un imprenditore già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Caserta e riguarda patrimoni ritenuti sproporzionati rispetto alle disponibilità reddituali e finanziarie dell’uomo e della sua famiglia.

Mafia, sequestro da 28 milioni di eueo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di prevenzione, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e della Questura di Caserta. L’imprenditore, originario di Casal di Principe, è stato ritenuto intraneo al clan dei casalesi, in particolare al gruppo Schiavone.

L’attività congiunta della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato e del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha ricostruito la consistenza dei beni riconducibili al destinatario della misura e al suo nucleo familiare. Gli accertamenti patrimoniali hanno fatto emergere una netta sproporzione tra le risorse dichiarate e le ricchezze accumulate. Secondo quanto emerso dalle indagini, queste ultime sarebbero state acquisite con i proventi illeciti delle attività del clan.

Immobili, aziende e rapporti finanziari

Sulla base degli elementi raccolti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Questore di Caserta hanno presentato al tribunale una proposta per il sequestro dei beni intestati all’imprenditore e ai suoi familiari. Il giudice ha accolto la richiesta, disponendo il vincolo su diversi complessi aziendali, più di cento immobili, numerosi rapporti finanziari, automobili di lusso e imbarcazioni. I beni si trovano tra la provincia di Caserta e quella di Latina.

Il provvedimento non è definitivo

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che il contrasto ai patrimoni di origine illecita permette di colpire le organizzazioni criminali sottraendo loro le ricchezze accumulate. L’obiettivo è anche proteggere l’economia legale dalle infiltrazioni della criminalità e consentire agli imprenditori onesti di operare in condizioni di leale concorrenza.