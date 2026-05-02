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Eseguiti due arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso nel quartiere Miano di Napoli. I fermati sono stati individuati come presunti autori di un agguato avvenuto lo scorso 17 aprile ai danni di Vincenzo Lo Russo, nipote dei reggenti del clan “Lo Russo – Capitoni”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente sarebbe riconducibile a un vecchio litigio tra detenuti.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo il 28 aprile nel quartiere Miano di Napoli. Gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha riguardato due soggetti, indagati per concorso in tentato omicidio e illegale detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, con l’aggravante del metodo mafioso.

L’agguato nel rione Siberia

L’episodio che ha dato origine all’indagine risale al 17 aprile, quando nel rione “Siberia” del quartiere Marianella del capoluogo partenopeo si è verificato un agguato ai danni di Vincenzo Lo Russo. La vittima, nipote dei reggenti del clan “Lo Russo – Capitoni” attivo nell’Area Nord della città, è stata prima avvicinata e salutata con un bacio da uno degli aggressori. Successivamente, è stata colpita con il calcio di una pistola e con un casco, aggredita con schiaffi e calci e infine raggiunta da più colpi di pistola.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli e condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero, hanno permesso di ricostruire le fasi dell’agguato grazie ad attività tecniche e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Nonostante la reticenza della vittima, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati, ritenuti autori materiali del tentato omicidio. Il movente individuato dagli investigatori sarebbe un vecchio litigio avvenuto in carcere tra detenuti.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Al provvedimento di fermo eseguito il 28 aprile è seguita l’emissione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dei due soggetti fermati e di un terzo appartenente al sodalizio criminale, che al momento risulta irreperibile.

Il contesto: clan e regolamenti di conti

L’episodio si inserisce nel contesto delle dinamiche criminali che interessano l’Area Nord di Napoli, dove il clan “Lo Russo – Capitoni” è storicamente attivo. Il tentato omicidio ai danni di Vincenzo Lo Russo, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato motivato da vecchie ruggini tra detenuti, sfociate in un regolamento di conti in pieno stile mafioso.

IPA