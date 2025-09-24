Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 14 arresti il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato in tutta Italia contro il clan mafioso Scalisi. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, con l’accusa di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione e altri reati aggravati dall’agevolazione dell’organizzazione criminale. L’operazione è stata eseguita il 20 aprile scorso, coinvolgendo numerose città italiane, per stroncare le attività illecite e prevenire una serie di omicidi pianificati dal gruppo.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vasta operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra mobile di Catania, il commissariato di Adrano e il Servizio centrale operativo, con il supporto delle Squadre mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti, oltre al commissariato di Caltagirone. L’ordinanza di custodia cautelare è stata adottata su richiesta della Direzione distrettuale antimafia catanese, che ha coordinato le indagini per contrastare le attività del clan Scalisi, una delle organizzazioni criminali più radicate nel territorio siciliano.

Le accuse: associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni e armi

Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, intimidazioni e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Tutti questi reati sono stati aggravati dal fine di agevolare il clan Scalisi. L’ordinanza si aggiunge a quella già eseguita il 16 settembre, che aveva portato in carcere altre 10 persone appartenenti allo stesso gruppo criminale, segno di una strategia investigativa mirata a colpire duramente la struttura organizzativa della cosca.

Un’operazione su scala nazionale: coinvolte dieci città e oltre 150 operatori

Per l’esecuzione dei provvedimenti sono stati impiegati oltre 150 operatori delle questure di Catania, Napoli, Caserta, Nuoro, Sassari, Pavia, Siracusa, Udine, Taranto e Chieti. Hanno partecipato anche i Reparti prevenzione crimine di Catania, Palermo e Siderno, le Unità cinofile della Polizia di Stato di Catania, Palermo, Napoli e Ancona, oltre a un elicottero del Reparto volo di Palermo. L’ampio dispiegamento di forze ha permesso di eseguire simultaneamente le misure cautelari in diverse regioni, garantendo l’efficacia dell’operazione e impedendo eventuali fughe o reazioni violente da parte degli indagati.

Sequestri di droga e armi: oltre un chilo di stupefacenti e tre pistole

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno sequestrato oltre un chilo di droga, in particolare cocaina e marijuana, oltre a tre pistole con relativo munizionamento. Questi sequestri confermano il coinvolgimento del clan Scalisi nel traffico di stupefacenti e nella detenzione illegale di armi, attività che rappresentano una delle principali fonti di finanziamento per le organizzazioni mafiose e che contribuiscono ad alimentare la spirale di violenza sul territorio.

Prevenzione di omicidi: il movente della vendetta e i piani criminali

I primi 10 provvedimenti erano stati eseguiti con urgenza per scongiurare una serie di omicidi che gli indagati avevano pianificato. Secondo le indagini, il reggente del clan Scalisi aveva ideato una vendetta per la morte del figlio diciassettenne, ucciso a coltellate durante una violenta rissa tra giovani avvenuta a Francofonte (Siracusa) il 20 aprile scorso. Le attività di intercettazione hanno permesso di ricostruire la forte volontà di vendetta dell’uomo, che aveva pianificato di eseguire gli omicidi negli ultimi giorni di settembre, coinvolgendo anche altri membri della famiglia e del clan.

Intercettazioni e dettagli sui piani criminali: coinvolgimento di familiari e logistica

Le intercettazioni hanno rivelato che i piani per la realizzazione delle uccisioni coinvolgevano anche lo zio della vittima e altri appartenenti al nucleo familiare, residenti a Chieti. Questo ramo della famiglia era stato incaricato di confezionare delle finte divise da carabiniere e di noleggiare un furgone privo di localizzatore satellitare, che sarebbe stato utilizzato per trasportare le armi e per il viaggio di andata e ritorno da Chieti alla Sicilia. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che, per crearsi un alibi, lo zio avrebbe partecipato a un matrimonio previsto per il 20 settembre, per poi recarsi in Sicilia, prendere parte all’omicidio e tornare in Abruzzo subito dopo.

Collaborazione tra le forze dell’ordine: un’azione sinergica contro la criminalità organizzata

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e delle questure coinvolte. Il coordinamento tra le Squadre mobili di Catania e delle altre città, il supporto dei Reparti prevenzione crimine e delle Unità cinofile, nonché l’impiego di un elicottero del Reparto volo di Palermo, hanno permesso di garantire la sicurezza degli operatori e la riuscita dell’operazione. L’azione congiunta ha rappresentato un importante segnale di presenza dello Stato sul territorio e di contrasto alle organizzazioni mafiose che tentano di infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico delle regioni italiane.

Il ruolo della Direzione distrettuale antimafia e la risposta dello Stato

La Direzione distrettuale antimafia di Catania ha svolto un ruolo centrale nell’indagine, coordinando le attività investigative e promuovendo l’adozione delle misure cautelari nei confronti degli indagati. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità organizzata, che vede le istituzioni impegnate a colpire non solo i vertici delle cosche, ma anche le ramificazioni locali e i canali di finanziamento delle attività illecite. La risposta dello Stato, attraverso l’impiego massiccio di risorse e l’adozione di strategie investigative innovative, mira a restituire sicurezza e legalità ai cittadini e a prevenire il rischio di nuove escalation di violenza.

Conclusioni: un duro colpo al clan Scalisi e un segnale per il territorio

L’operazione che ha portato all’arresto di 14 persone rappresenta un duro colpo per il clan Scalisi e per la criminalità organizzata siciliana. Il sequestro di droga e armi, la prevenzione di omicidi e la collaborazione tra le forze dell’ordine di diverse città italiane testimoniano l’efficacia dell’azione dello Stato nel contrastare le mafie. L’attenzione resta alta, con le indagini che proseguono per individuare eventuali altri complici e per smantellare definitivamente le reti criminali che minacciano la sicurezza e la legalità nel territorio di Catania e oltre.

IPA