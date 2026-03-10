Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 25 arresti il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta a Brindisi e Ostuni, dove sono state sgominate due organizzazioni criminali specializzate nel traffico di stupefacenti e aggravate dal metodo mafioso. L’azione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha visto coinvolti oltre 150 operatori delle forze dell’ordine.

Un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Brindisi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone, ritenute appartenenti a due distinte associazioni criminali. Le indagini, avviate nel 2022, hanno permesso di individuare i gruppi attivi principalmente nelle città di Ostuni e Brindisi, dediti al traffico di cocaina, hashish e marijuana. Le organizzazioni erano aggravate dall’essere armate e dall’utilizzo di metodi mafiosi.

Un imponente dispiegamento di forze

L’operazione ha coinvolto più di 150 operatori tra agenti dei commissariati di Ostuni e Mesagne, personale della Polizia scientifica, equipaggi dei Reparti prevenzione crimine, squadre cinofile, artificieri, tiratori scelti della Polizia di frontiera di Brindisi e una squadra operativa del reparto Volo di Bari. Questa massiccia presenza ha garantito la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di arresto e perquisizione.

Le indagini: due gruppi criminali con un’unica regia

Le indagini, iniziate nel 2022, hanno fatto emergere l’esistenza di due gruppi criminali distinti ma collegati tra loro. Il primo era guidato da due fratelli, noti per la loro caratura criminale e per la gestione di una rete ben strutturata di affiliati. Questi ultimi si occupavano non solo del traffico di droga, ma anche di altre attività illecite come incendi dolosi di veicoli e immobili e spedizioni punitive per consolidare il potere del gruppo sul territorio.

L’altro gruppo faceva capo a una coppia di coniugi, già conosciuti nell’ambiente criminale della provincia di Brindisi. Anche loro erano in contatto con soggetti inseriti nella criminalità organizzata locale. Le due organizzazioni, pur mantenendo una certa autonomia, avevano una regia comune e adottavano strategie condivise per esercitare il controllo sulle piazze di spaccio.

Sequestri e arresti in flagranza

Nel corso delle indagini, condotte anche con intercettazioni, riprese video, localizzatori GPS, pedinamenti e appostamenti, gli agenti hanno sequestrato ingenti quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati sequestrati 2,7 chili di cocaina, 2,100 chili di hashish e 350 grammi di marijuana. Inoltre, sono state arrestate in flagranza otto persone, colte mentre commettevano reati legati al traffico di droga.

Le organizzazioni sono inoltre accusate di estorsioni finalizzate al recupero di somme di denaro derivanti dalle cessioni di sostanze stupefacenti effettuate dai pusher del gruppo. Queste attività illecite erano funzionali a mantenere il controllo sulle piazze di spaccio e a garantire il flusso di denaro necessario al sostentamento delle organizzazioni.