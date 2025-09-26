Magalli contro Mammucari per la "fedina televisiva da brivido", attacco frontale alle politiche Rai

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giancarlo Magalli ha rilasciato un’intervista al vetriolo nella quale critica la Rai e Teo Mammucari. Racconta che dopo la malattia sono tutti spariti o cambiati. Infine non si è lasciato scappare l’occasione per dire la sua su Katia Ricciarelli. Sbugiarda la donna affermando che erano ordini precisi di Baudo quelli di non parlarci e che Dina Minna non c’entrava nulla.

Magalli attacca la Rai e chi ci lavora

L’intervista di Giancarlo Magalli su Oggi non ha fatto sconti a nessuno, in particolare alla Rai e a chi ci lavora. Racconta di come, dopo essere guarito dal linfoma, siano tutti spariti, ma “soprattutto sono cambiati e quelli nuovi non li ho mai incontrati”.

Alla domanda se si aspettasse qualcosa di diverso dopo tanti anni alla Rai, Magalli risponde che dopo sessant’anni sa benissimo com’è fatta: “È tanto simpatica e caruccia. Però fa lavorare persone con una fedina televisiva da brivido”. Magalli fa nomi e cognomi e parla di Teo Mammucari e Alessandro Cattelan.

ANSA In foto Teo Mammucari

Da parte sua, dopo 50 programmi di successo e sessant’anni tra radio e TV, ha conquistato il ruolo di ospite con contratto in alcuni programmi e ospite libero in altri. Lo ha fatto per non cancellare la propria presenza, ma anche per guadagnare qualcosa.

I rapporti con Pippo Baudo

Prima di lanciare frecciate infuocate contro i volti della Rai, Magalli ha risposto ad alcune domande su Pippo Baudo. A differenza di quanto viene raccontato negli ultimi giorni, l’ex conduttore parla di una persona tutt’altro che irraggiungibile. Fa quindi riferimento all’errore di giudizio che Ricciarelli ha fatto passare: “Lei è convinta che Dina non glielo passasse di sua iniziativa, mentre aveva ricevuto ordini precisi da Pippo Baudo che non voleva più parlarci”.

In altre parole, la segretaria faceva la volontà di Pippo Baudo. Semplicemente Ricciarelli non aveva il numero personale di Baudo e doveva per forza passare attraverso la segretaria, che aveva l’ordine di non farli parlare. Magalli lo racconta in prima persona, avendo visto lui stesso questa dinamica.

Racconta inoltre di un Baudo che vedeva poco e che aveva problemi alle articolazioni, ma che non smetteva di andare a teatro con lui.

Su Ricciarelli e Minna

Una parte dell’intervista si è concentrata su Katia Ricciarelli e Dina Minna. Magalli si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa e lo ha ripetuto proprio all’inizio dell’intervista: “Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone”. Sull’ex moglie di Baudo infatti dichiara che “si lagna di non essere stata avvertita direttamente della morte di Pippo, ma non ha molto senso come rimostranza” e questo perché “non è stato ancora istituito il comitato per la comunicazione dei lutti alle ex mogli”.

Anche sulla questione dell’intervento, Magalli dice che lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno. Si presentò quindi dopo tre giorni dall’operazione e Baudo la scacciò in malo modo. Secondo Magalli non solo era infuriato, ma “gliene disse di tutti i colori”. A quel punto, offesissima, fece arrivare la lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione. Secondo Magalli voleva ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo e mise fine al matrimonio.

Secondo Magalli, la donna non si trovava all’estero per lavorare, per tenere dei concerti, ma anzi per giocare ai casinò. “Era finita nel giro di questi casinò oltrefrontiera. Le pagavano viaggi e soggiorno, tanto poi sapevano che li avrebbero recuperati, con gli interessi, al tavolo da gioco”, racconta.