4 provvedimenti di Daspo inflitti a 4 tifosi della squadra di basket Unieuro Forlì, accusati di rapina aggravata in concorso ai danni di tre magazzinieri del Bologna Calcio. I fatti sono avvenuti lo scorso 8 dicembre 2024 presso l’area di servizio “San Martino Ovest”. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Parma a seguito delle indagini che hanno permesso di identificare i responsabili.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata dell’8 dicembre 2024. Una segnalazione giunta al Centro Operativo Autostradale (COA) di Bologna ha allertato le forze dell’ordine su una aggressione in corso all’interno del parcheggio dell’area di servizio “San Martino Ovest”. Le vittime, tre magazzinieri della società “Bologna Calcio”, sono state avvicinate da un gruppo di tifosi ultras della Unieuro Forlì, di ritorno da una trasferta a Cremona.

L’intervento delle forze dell’ordine

La pattuglia della Polizia Stradale di Modena nord è intervenuta tempestivamente sul posto. Gli agenti hanno accertato che i tifosi, dopo aver minacciato i tre dipendenti del Bologna Calcio, li hanno aggrediti con violenza e si sono impossessati di alcuni indumenti e di uno zaino con il logo della squadra, per poi fuggire a bordo di un minivan. L’azione è stata rapida e ha lasciato le vittime scosse, ma fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i primi accertamenti sono stati condotti dalla Polizia Stradale di Parma. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area di servizio, è stato possibile confermare la presenza di un minivan compatibile con quello segnalato dalle vittime. Le successive indagini, coordinate dalla DIGOS della Questura di Forlì – Cesena, in collaborazione con la Questura di Cremona e la Sezione Polizia Stradale di Parma, hanno permesso di risalire all’identità dei quattro autori della rapina.

I provvedimenti adottati

I responsabili sono stati identificati come un 42enne, un 52enne e due 44enni, tutti originari di Forlì e appartenenti al gruppo Ultras forlivesi. Nei loro confronti è scattata la denuncia per rapina aggravata in concorso. Il Questore di Parma ha quindi emesso 4 provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), con durate differenziate in base ai precedenti penali dei soggetti coinvolti. Complessivamente sono state inflitte misure per 19 anni: 3 anni per il 42enne, 5 anni per il 52enne (già destinatario di un Daspo nell’agosto 2025 e con precedenti per reati contro la persona), 10 anni per uno dei 44enni (anch’egli con numerosi precedenti e già colpito da analoghi provvedimenti), e 1 anno per l’altro 44enne, incensurato.

Le conseguenze dei Daspo

Per effetto di tali provvedimenti, i quattro tifosi non potranno accedere non solo alle partite di basket della propria squadra, ma anche a una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui le partite di calcio di Serie A, B, Lega Pro, Serie D, Eccellenza e Promozione, oltre agli incontri di Champions League, Europa League e della Nazionale italiana. Il Daspo rappresenta una misura di prevenzione volta a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico negli impianti sportivi.

Il ruolo delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra diverse articolazioni delle forze dell’ordine, tra cui la DIGOS delle Questure di Forlì – Cesena e Cremona, la Polizia Stradale di Parma e Modena nord. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare rapidamente i responsabili, grazie anche al supporto delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

La reazione delle istituzioni

Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la tempestività dell’intervento, che ha consentito di assicurare alla giustizia i responsabili di un grave episodio di violenza e rapina ai danni di operatori sportivi. Il Questore di Parma ha ribadito la tolleranza zero nei confronti di comportamenti che mettono a rischio la sicurezza degli eventi sportivi e la serenità degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Il contesto: la sicurezza negli eventi sportivi

Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato i controlli e le misure preventive per contrastare fenomeni di violenza e reati legati al mondo dello sport. Il Daspo si conferma uno strumento fondamentale per impedire l’accesso agli impianti sportivi a soggetti ritenuti pericolosi, contribuendo a garantire lo svolgimento regolare delle manifestazioni e a tutelare l’incolumità di atleti, operatori e spettatori.

Le reazioni delle società sportive

L’episodio ha suscitato sconcerto anche tra le società coinvolte. Il Bologna Calcio ha espresso solidarietà ai propri dipendenti aggrediti e ha ringraziato le forze dell’ordine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Anche la società Unieuro Forlì ha preso le distanze dal comportamento dei propri tifosi, ribadendo l’impegno per la promozione dei valori dello sport e del rispetto reciproco.

Il precedente dei Daspo e la recidiva

Particolare attenzione è stata posta ai precedenti dei soggetti coinvolti. Due dei quattro tifosi erano già stati destinatari di provvedimenti analoghi in passato, a conferma di una recidiva che ha portato all’inasprimento delle misure adottate. Il Daspo, infatti, può essere modulato nella durata in base alla gravità dei fatti e ai precedenti penali degli interessati, come avvenuto in questo caso.

Il futuro dei responsabili

I quattro tifosi dovranno ora rispondere delle accuse di rapina aggravata in concorso davanti all’autorità giudiziaria. Nel frattempo, resteranno esclusi da ogni manifestazione sportiva per tutta la durata dei provvedimenti emessi. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire il ripetersi di episodi simili.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un esempio di efficacia e tempestività nell’affrontare episodi di violenza e reati legati al mondo dello sport. Grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e all’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza, è stato possibile individuare e sanzionare i responsabili, tutelando la sicurezza degli eventi sportivi e l’incolumità degli operatori. L’auspicio delle istituzioni è che simili provvedimenti possano fungere da deterrente e contribuire a diffondere una cultura di legalità e rispetto all’interno e all’esterno degli stadi e dei palazzetti.

