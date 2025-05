Maggio complicato per gli scioperi dai treni agli aerei e ai mezzi pubblici, tutte le date

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il mese di maggio sarà particolarmente complicato per chi dovrà mettersi in viaggio in Italia a causa di diversi scioperi che interesseranno treni, aerei e mezzi pubblici. La prima data “calda” del calendario degli scioperi di maggio è quella di lunedì 5, con agitazioni nel trasporto pubblico locale a Napoli e Prato. Martedì 6 maggio è previsto invece uno sciopero di Trenitalia e Trenord.

Sciopero lunedì 5 maggio a Napoli e Prato

Nella giornata di lunedì 5 maggio è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale di 8 ore (dalle 9 alle 17) a Napoli, dove si ferma il personale del settore funicolari della società Anm.

Sciopero del trasporto pubblico locale anche a Prato, dalle ore 8,29 alle 12,29, per un’agitazione del personale della società autolinee Toscana.

Martedì 6 maggio è previsto uno sciopero dei treni.

Sciopero treni martedì 6 maggio

Martedì 6 maggio è previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord e Tper. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie, Slm Fast e Confsal in seguito al mancato raggiungimento di un accordo sul rinnovo del contratto nazionale di categoria, scaduto da tempo.

L’agitazione potrà causare ritardi, cancellazioni o modifiche alla circolazione dei treni. Italo non sarà interessata dallo sciopero, ma a causa di lavori potranno cambiare gli orari di alcuni treni.

Le parole di Matteo Salvini sugli scioperi

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un convegno sulla sicurezza del trasporto ferroviario, ha dichiarato che “sul rinnovo dei contratti” nel settore trasporti, conta “che le aziende si avvicinino alle richieste e che maggio non sia un mese con uno sciopero al giorno“.

Salvini ha aggiunto: “Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma fare nei trasporti quasi uno sciopero al giorno non aiuta lavoratrici e lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico. Mi auguro che il diritto allo sciopero sia esercitato nel rispetto di tutti i lavoratori”.

Il ministro ha anche spiegato che, per quanto riguarda il comparto, “stiamo mettendo uomini, soldi e con il Dl Sicurezza più possibilità di intervento alle Forze dell’ordine: penso al taser, che da ministro accompagnai nella sperimentazione e che la sinistra non voleva e che adesso in tanti vogliono”.

A proposito della sicurezza, Salvini ha sottolineato: “Stiamo investendo come mai in precedenza”. E ha aggiunto: “Rispondiamo con i fatti e con più di mille ragazzi e ragazze di Fs security che chi viaggia vede nelle stazioni e a bordo dei treni: l’obiettivo è arrivare a 1.500 con delle bodycam, per tutelare il lavoro delle Ferrovie dello stato. Ci sono troppi capitreno aggrediti, sia dei passeggeri e dei pendolari”.

Il calendario degli scioperi di maggio

