Magistratura indipendente, il segretario Claudio Galoppi si dimette contro la "mancanza di trasparenza"

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Il segretario di Magistratura indipendente (Mi) Claudio Galloppi si è dimesso dalla sua posizione in polemica nei confronti di alcuni atteggiamenti dei colleghi. La decisione è arrivata poco dopo l’elezione di Giuseppe Tango, sempre appartenente a Mi, alla presidenza dell’Anm.

Galloppi di dimette da segretario di Magistratura indipendente

Continuano le dimissioni e i cambiamenti all’interno della magistratura italiana dopo il risultato del Referendum sulla Giustizia, che ha bocciato la riforma del Governo.

Il segretario della correte Magistratura indipendente Claudio Galloppi si è dimesso dalla sua carica, con una lettera molto polemica nei confronti degli atteggiamenti dei colleghi.

ANSA

“Ho maturato con sofferenza questa decisione, dopo avere amaramente constatato attorno a me mancanza di trasparenza, carrierismi, personalismi e attaccamento alle cariche piuttosto che leali e approfonditi confronti sui contenuti dell’azione associativa” ha scritto.

L’elezione di Giuseppe Tango a presidente dell’Anm

Le dimissioni di Galloppi arrivano dopo una spaccatura subita dalla corrente Magistratura indipendente al momento dell’ultima elezione del presidente dell’Anm, che ha visto trionfare Giuseppe Tango.

Le elezioni erano state a loro volta convocate a causa delle dimissioni del precedente presidente Cesare Parodi, che era rimasto in carica nonostante gravi problemi familiari e personali per la durata della campagna elettorale del referendum.

Tango è ritenuto dalla sua corrente troppo vicino alle posizioni delle fazioni più di sinistra della magistratura, come Area e Md. Una parte significativa di Mi avrebbe preferito l’elezione di Antonio D’Amato, procuratore di Messina ed ex membro del Csm.

Le dimissioni di Natalia Ceccarelli

La campagna elettorale del referendum ha avuto conseguenze profonde all’interno dell’Anm. Lo dimostrano le dimissioni presentate alla riunione dell’assemblea dell’Anm da Natalia Ceccarelli, altro magistrato di spicco del sindacato delle toghe.

“È diventata per me intollerabile la permanenza in una associazione che ha smarrito il senso della sua finalità rappresentativa di tutte le idealità che ispirano l’essere magistrato. Il danno di immagine prodotto da questa campagna referendaria è ormai irreversibile, e di esso pagheranno le spese le generazioni future di magistrati” ha dichiarato Ceccarelli ne suo discorso di dimissioni.

Ceccarelli è stata particolarmente critica delle “scene di giubilo” di alcuni magistrati alla comunicazione dei risultati del Referendum.